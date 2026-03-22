Αφθώδης πυρετός και κοινωνική συνοχή

Η εμφάνιση και εξάπλωση του αφθώδους πυρετού στην κυπριακή κτηνοτροφία αποτελεί αναμφισβήτητα ένα σοβαρότατο υγειονομικό περιστατικό. Αποτελεί, όμως, και ένα γεγονός με βαθιές κοινωνικές, οικονομικές και ανθρωπολογικές προεκτάσεις, που δοκιμάζει τη συνοχή της υπαίθρου, τη λειτουργικότητα των θεσμών και την ίδια την αντίληψη της κυπριακής κοινωνίας. Σε μια χώρα όπου η αγροτική παραγωγή δεν είναι απλώς τομέας της οικονομίας αλλά κομμάτι της ιστορικής συνέχειας, η εμφάνιση μιας εξαιρετικά μεταδοτικής ζωονόσου λειτουργεί ως καταλύτης ευρύτερων διεργασιών.

Ο αφθώδης πυρετός, ιογενής νόσος που πλήττει βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους, χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα και σοβαρές συνέπειες για την παραγωγή. Η διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει ότι η εξάπλωσή του μπορεί να επιφέρει δραματικές συνέπειες, από εκτεταμένες καραντίνες έως μαζικές θανατώσεις ζώων. Το παράδειγμα του 2001 στο Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει εμβληματικό, όπου πέρα από τις οικονομικές απώλειες, η κρίση άφησε πίσω της κοινωνικά τραύματα, επιδείνωσε την απομόνωση αγροτικών κοινοτήτων και κλόνισε την εμπιστοσύνη προς το κράτος. Η σύγκριση με την Κύπρο δεν είναι απλά αριθμητική, αλλά κυρίως ποιοτική. Υπενθυμίζει ότι οι ζωονόσοι δεν είναι ουδέτερα βιολογικά γεγονότα, αλλά κοινωνικά συμβάντα με μακρά σκιά.

Στο επίκεντρο ο άνθρωπος

Στην κυπριακή ύπαιθρο, η κτηνοτροφία είναι συνυφασμένη με την οικογενειακή οικονομία, τη συλλογική μνήμη και τη διαγενεακή μεταβίβαση γνώσης. Η εικόνα ενός κοπαδιού ή μιας φάρμας δεν είναι απλώς μία παραγωγική μονάδα, αλλά και σύμβολο συνέχειας. Η παραγωγή γάλακτος για το χαλλούμι, για παράδειγμα, προϊόν που έχει αποκτήσει διεθνή αναγνώριση, εντάσσεται σ’ ένα πολιτισμικό πλαίσιο όπου η εργασία, η παράδοση και η τοπική υπερηφάνεια διαπλέκονται. Όταν ο αφθώδης πυρετός απειλεί το ζωικό κεφάλαιο, δεν πλήττει μόνο το εισόδημα αλλά και τον πολιτισμικό ιστό.

Από κοινωνιολογικής άποψης, η εμφάνιση μιας τέτοιας νόσου συνιστά κρίση εμπιστοσύνης. Οι κτηνοτρόφοι, ως άμεσα πληττόμενοι, αναμένουν από το κράτος ταχύτητα, επάρκεια και σαφήνεια. Ενδεχόμενες καθυστερήσεις σε διαγνώσεις, η ασάφεια στα πρωτόκολλα ή η αβεβαιότητα ως προς τις αποζημιώσεις μπορούν να μετατραπούν σε εστίες δυσαρέσκειας. Σε μια κοινωνία όπου η δημόσια διοίκηση έχει συχνά στο παρελθόν βρεθεί στο στόχαστρο για αδράνεια ή γραφειοκρατική αγκύλωση, η διαχείριση μιας επιδημίας λειτουργεί ως κρίσιμο τεστ αξιοπιστίας. Η εμπιστοσύνη, εύθραυστη από προηγούμενες οικονομικές και πολιτικές κρίσεις, μπορεί είτε να ενισχυθεί είτε να διαρραγεί περαιτέρω.

Η ανθρωπολογική διάσταση φωτίζει τον τρόπο που οι κοινότητες ερμηνεύουν την ασθένεια. Σε μικρές αγροτικές κοινωνίες, το απρόβλεπτο δεν μένει χωρίς αφήγηση. Η εμφάνιση του ιού μπορεί να αποδοθεί σε χαλαρούς ελέγχους στα σημεία διέλευσης ή εισόδου, σε εισαγωγές ζώων, σε ελλιπή εποπτεία. Οι αφηγήσεις αυτές, ακόμη και όταν δεν βασίζονται σε πλήρη επιστημονικά δεδομένα, αποτελούν μηχανισμούς διαχείρισης του φόβου και αναζήτησης ευθυνών. Η ανάγκη νοηματοδότησης είναι ανθρώπινη και λειτουργεί ως αντίβαρο στην αβεβαιότητα.

Πολυπλοκότητα

Αν δεν υπήρχε η τουρκική κατοχή μεγάλου μέρους της Κύπρου, η νησιωτική γεωγραφία θα δημιουργούσε ένα ιδιαίτερο παράδοξο. Και τούτο διότι ένα νησί μπορεί να ελέγξει ευκολότερα τις ροές ζώων και προϊόντων. Στην πράξη, η έντονη διασύνδεση με τις ευρωπαϊκές αγορές και η ανάγκη εισαγωγών ζωοτροφών και γενετικού υλικού αυξάνουν την πολυπλοκότητα. Η ένταξη στο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας, επιτήρησης και αναφοράς. Αυτή η υπερεθνική διάσταση ενισχύει την προστασία, αλλά ταυτόχρονα τροφοδοτεί συζητήσεις περί εξάρτησης και περιορισμένης εθνικής ευελιξίας. Η κοινωνιολογική ένταση ανάμεσα στην ανάγκη συμμόρφωσης και στην επιθυμία αυτονομίας αναδεικνύεται με ιδιαίτερη οξύτητα σε περιόδους κρίσης. Εντούτοις, η αδυναμία κρατικού ελέγχου στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, αδρανοποιεί το κανονιστικό αυτό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι οικονομικές συνέπειες της εξάπλωσης είναι πολυεπίπεδες. Η κτηνοτροφία συνδέεται άμεσα με τη μεταποίηση, την εμπορία και τις εξαγωγές. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του γάλακτος, ένα πιθανό κλείσιμο αγορών ή περιορισμοί στη διακίνηση προϊόντων επηρεάζουν όχι μόνο τους παραγωγούς γάλακτος, αλλά και τους εργαζόμενους σε τυροκομεία, μεταφορικές επιχειρήσεις και εξαγωγικές εταιρείες. Η αλυσίδα αξίας είναι αλληλοεξαρτώμενη, και η διατάραξη ενός κρίκου έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις. Η κοινωνιολογία της οικονομίας υπενθυμίζει ότι οι αγορές είναι δίκτυα σχέσεων εμπιστοσύνης. Αν αυτή διαταραχθεί, η αποκατάσταση δεν είναι άμεση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το ζήτημα της κοινωνικής ανισότητας. Μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες διαθέτουν συχνά σύγχρονες εγκαταστάσεις και αποθέματα κεφαλαίου που επιτρέπουν καλύτερη διαχείριση κρίσεων. Μικρές οικογενειακές μονάδες λειτουργούν σε οριακές συνθήκες. Γι' αυτές, μια παρατεταμένη καραντίνα ή μια καθυστέρηση αποζημιώσεων μπορεί να σημάνει οριστικό κλείσιμο. Η εγκατάλειψη της δραστηριότητας δεν είναι μόνο οικονομική απώλεια, αλλά και δημογραφικό πλήγμα για την ύπαιθρο, επιταχύνοντας την αστικοποίηση και την ερήμωση.

Η ψυχολογική διάσταση δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Η υποχρεωτική θανάτωση ζώων, εφόσον κρίνεται αναγκαία, προκαλεί συναισθηματικό σοκ. Για πολλούς κτηνοτρόφους, τα ζώα αντιπροσωπεύουν χρόνια φροντίδας και μόχθου. Η απώλεια δεν είναι αφηρημένη, αλλά προσωπική. Η διεθνής εμπειρία δείχνει αυξημένα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης σε αγροτικούς πληθυσμούς μετά από παρόμοιες κρίσεις. Σε μικρές κοινότητες, όπου οι κοινωνικοί δεσμοί είναι πυκνοί, το στίγμα μιας «εστίας μόλυνσης» μπορεί να εντείνει την απομόνωση. Παράλληλα, όμως, οι κρίσεις ενεργοποιούν και μηχανισμούς αλληλεγγύης. Η κυπριακή ύπαιθρος διατηρεί ακόμη ισχυρά δίκτυα συγγένειας και αλληλοϋποστήριξης. Συγγενείς και γείτονες προσφέρουν εργασία, υλική βοήθεια ή απλή παρουσία. Αυτές οι μορφές κοινωνικού κεφαλαίου ενισχύουν την ανθεκτικότητα και περιορίζουν τη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού. Η ανθρωπολογία των κρίσεων δείχνει ότι οι μικρές κοινότητες, παρά τις ευαλωτότητές τους, διαθέτουν μηχανισμούς ταχείας προσαρμογής.

Καθοριστικός είναι και ο ρόλος της δημόσιας επικοινωνίας. Στην εποχή των κοινωνικών δικτύων, η πληροφορία διαχέεται με ταχύτητα που συχνά υπερβαίνει τη δυνατότητα ελέγχου της. Φήμες, υπερβολές και θεωρίες συνωμοσίας μπορούν να εντείνουν τον φόβο. Η εμπιστοσύνη οικοδομείται με διαφάνεια και συνέπεια. Οι πολίτες είναι περισσότερο διατεθειμένοι να αποδεχθούν αυστηρά μέτρα όταν κατανοούν τη λογική τους και αισθάνονται ότι η ενημέρωση είναι ειλικρινής. Η κρίση του αφθώδους πυρετού αναδεικνύει και την ανάγκη στρατηγικού αναστοχασμού. Η επένδυση σε βιοασφάλεια, η εκπαίδευση των παραγωγών, η ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και η ανάπτυξη σχεδίων έκτακτης αποτελούν προϋποθέσεις βιωσιμότητας. Η πρόληψη, συχνά αόρατη, αποδεικνύεται πολύτιμη όταν η απειλή υλοποιείται.

Κοινωνική συνοχή

Συμπερασματικά, ο αφθώδης πυρετός λειτουργεί ως καθρέφτης της κοινωνίας. Αποκαλύπτει τον βαθμό αλληλεξάρτησης μεταξύ υπαίθρου και πόλης, παραγωγής και κατανάλωσης, κράτους και πολίτη, αλλά και τις δύσκολα ελεγχόμενες συνέπειες της τουρκικής κατοχής. Θέτει το ερώτημα πόσο έτοιμη είναι η Κύπρος να διαχειριστεί σύνθετες κρίσεις σ’ ένα περιβάλλον παγκοσμιοποίησης, τουρκικής κατοχής και ταυτόχρονης αναζήτησης τοπικής ταυτότητας. H πρόκληση δεν περιορίζεται μόνο στην εξάλειψη ενός ιού, αλλά κυρίως στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και στην προστασία της πολιτισμικής συνέχειας. Η κτηνοτροφία είναι φορέας μνήμης, γνώσης και αξιοπρέπειας. Αν η κρίση αντιμετωπιστεί με σχέδιο, διαφάνεια και δίκαιη στήριξη, μπορεί να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της κοινωνίας. Αν όχι, θα αφήσει βαθιές ρωγμές. Σε μια εποχή όπου οι υγειονομικές και περιβαλλοντικές απειλές πολλαπλασιάζονται, η περίπτωση του αφθώδους πυρετού υπενθυμίζει ότι η υγεία των ζώων, η οικονομική σταθερότητα και η κοινωνική εμπιστοσύνη αποτελούν αλληλένδετες όψεις της ίδιας πραγματικότητας. Η διαχείριση της κρίσης είναι, τελικά, ζήτημα πολιτικής βούλησης και κοινωνικής ωριμότητας.

*Καθηγητή-ανθρωπολόγου στο Πανεπιστήμιο Philips, πρώην πρύτανη