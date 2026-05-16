Μιχάλης Παπαευαγόρου : 70 χρόνιας ζωής , δημιουργίας, και προσφοράς

Στις 14 Μαΐου ο Μιχάλης Παπαευαγόρου έκλεισε τα 70 του χρόνια και σήμερα, μέσα σε μια όμορφη και ζεστή σύναξη με την οικογένειά του, τους φίλους, τους συνεργάτες και τους ανθρώπους που πορεύτηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια, γιόρτασε με πολλά χαμόγελα και ρεμπέτικη μουσική στην ταβέρνα «Μεζεδοπαγίδα» αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής του με τον τρόπο που ο ίδιος γνωρίζει καλύτερα με απλότητα, σεμνότητα και βαθιά ανθρώπινη ευγένεια.

Ο Μιχάλης Παπαευαγόρου δεν είναι απλώς ένας δημοσιογράφος, ένας άνθρωπος του θεάτρου ή ένας ραδιοφωνικός παραγωγός. Είναι μια προσωπικότητα που κατάφερε να συνδέσει το όνομά της με την πολιτιστική και δημοσιογραφική ιστορία της Λεμεσού και της Κύπρου γενικότερα.

Για όσους τον γνωρίζουν, αποτελεί την καρδιά του Κανάλι 6, ενός μέσου που εδώ και δεκαετίες υπηρετεί με συνέπεια την ενημέρωση, τον πολιτισμό και τον δημόσιο διάλογο. Απόφοιτος της Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, υπηρέτησε με πάθος την τέχνη του θεάτρου, εργαζόμενος ως ηθοποιός και σκηνοθέτης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.

Η αγάπη του για τον πολιτισμό και η βαθιά του καλλιέργεια αποτυπώθηκαν σε κάθε επαγγελματικό του βήμα, είτε πάνω στη σκηνή είτε πίσω από τα μικρόφωνα. Από το 1986 μέχρι το 1991 εργάστηκε ως ανταποκριτής της ιστορικής εφημερίδας Ελευθεροτυπία στη Λεμεσό, μεταφέροντας με υπευθυνότητα και αξιοπιστία την επικαιρότητα της εποχής. Παράλληλα, είχε ενεργό παρουσία στα κοινά και στον πολιτιστικό χώρο, υπηρετώντας ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Θεατρικής Ανάπτυξης Λεμεσού, καθώς και της Ένωση Ηθοποιών Κύπρου. Υπήρξε επίσης αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. της Ένωση Συντακτών Κύπρου, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του παρουσία και προσφορά στον χώρο της δημοσιογραφίας.

Το 1991 δημιούργησε το ραδιόφωνο Κανάλι 9.86, το οποίο αργότερα εξελίχθηκε στο σημερινό Κανάλι 6. Ένα μέσο που δεν περιορίστηκε μόνο στην ενημέρωση, αλλά έγινε χώρος πολιτισμού, δημιουργίας, ελεύθερης έκφρασης και ανθρώπινης επικοινωνίας. Με όραμα, επιμονή και προσωπική δουλειά, ο Μιχάλης Παπαευαγόρου κατάφερε να δημιουργήσει έναν σταθμό που διατηρεί μέχρι σήμερα τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα στον κυπριακό ραδιοφωνικό χάρτη.

Όσοι συνεργάστηκαν μαζί του μιλούν για έναν άνθρωπο με ήθος, ευγένεια, κατανόηση και βαθιά αγάπη για τον άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που ξέρει να ακούει, να στηρίζει και να εμπνέει. Ίσως γι’ αυτό το Κανάλι 6 δεν είναι απλώς ένας ραδιοφωνικός σταθμός,αλλά φέρει έντονα το δικό του αποτύπωμα, τη δική του ψυχή.

Στα 70 του χρόνια, ο Μιχάλης Παπαευαγόρου συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη δημοσιογραφία, τον πολιτισμό και το ραδιόφωνο της Κύπρου. Και όσοι είχαν την ευκαιρία να βρεθούν σήμερα δίπλα του, δεν γιόρτασαν μόνο τα γενέθλιά του, αλλά και μια ολόκληρη πορεία ζωής γεμάτη δημιουργία, προσφορά και αξιοπρέπεια.