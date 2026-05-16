«Δεν ήθελα να υποβαθμίσω κανέναν»: Δημόσια απολογία Αναστασίας Μιχαηλίδου μετά τον σάλο που προκάλεσε δήλωση της για συνεργάτη της Ειρήνης

Με μια απολογία μέσα από ανάρτηση της στη πλατφόρμα Χ, επιχειρεί να κλείσει το κεφάλαιο της δημόσιας αντιπαράθεσης που προκάλεσε η αρχική ανάρτηση της η αδελφή του Οδυσσέα Μιχαηλίδου, Αναστασία Μιχαηλίδου σχετικά με την αποχώρηση στενού συνεργάτη της Ειρήνης Χαραλαμπίδου από το κίνημα ΑΛΜΑ .

Επανερχόμενη με νέα δήλωση της, η κα Μιχαηλίδου, αναφέρει ότι επιθυμεί να κλείσει η συζήτηση γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα και εκφράζει απολογία καθώς όπως σημειώνει αντιλαμβάνεται πλέον ότι η αρχική της τοποθέτηση ενδέχεται να διαβάστηκε ως υποβάθμιση της επαγγελματικής ιδιότητας του συγκεκριμένου προσώπου.

«Αυτό που ήθελα να πω, και προσπάθησα να εξηγήσω αργότερα, είναι ότι δόθηκε υπέρμετρη σημασία από τρία ΜΜΕ στην αποχώρηση ενός συνεργάτη που δεν είχε σχέση με το Κίνημα ΑΛΜΑ» σημειώνει η κα Μιχαηλίδου, ενώ παράλληλα, όπως προσθέτει, «προβλήθηκε η κριτική του προς το κίνημα ως κάτι πολύ περισσότερο από την άποψη ενός μεμονωμένου πολίτη, όπως είμαστε όλοι μας, άνθρωποι με προσωπικές απόψεις και τοποθετήσεις».

Παράλληλα αναφέρει ότι η αναφορά της σε χιούμορ και σε υποθετικό δεύτερο συνεργάτη παρερμηνεύτηκε και δημιούργησε λανθασμένες εντυπώσεις ως προς το περιεχόμενο και τον στόχο της παρέμβασής της τονίζοντας ότι δεν υπήρχε καμία πρόθεση σύνδεσης με συγκεκριμένο επάγγελμα ή υποβάθμιση του συγκεκριμένου ατόμου

Κλείνοντας η κ. Μιχαηλίδου με δημόσια απολογία εκφράζει ζητά συγγνώμη για τη λανθασμένη εντύπωση που δημιουργήθηκε.

Η ανάρτηση της κας Μιχαηλίδου: