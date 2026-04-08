Ο Θεός είναι φίλος του πλανητάρχη;

Βαρέθηκα να ασχολούμαι με τον Τραμπ. Το κείμενο αυτό γράφεται λίγο μετά το μεσημέρι χθες. Κοιτάζω το ρολόι. Μένουν 8 ώρες για να τα τινάξει όλα στον αέρα όπως απείλησε τους Ιρανούς ακόμα μια φορά.

Το πιο πιθανό μέχρι να νυχτώσει, τίποτα να μην έχει αλλάξει εκτός από τις νέες μπούρδες του πλανητάρχη, ο οποίος έκανε όλο τον πλανήτη να εκτιμήσει κάπως διαφορετικά το θεοκρατικό καθεστώς.

Μια απόδειξη ότι ο Τραμπ είναι ό,τι χειρότερο προέκυψε στην αμερικάνικη ιστορία από γενέσεως των ΗΠΑ, είναι πως ο κολλητός του πλανητάρχη υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ είναι οι απόψεις που εκστομίζει και ο Τραμπ και ο Άμυνας του.

Παρουσίασαν τη διάσωση του Αμερικανού πιλότου σαν κάτι αντίστοιχο με την ανάσταση του Ιησού Χριστού! Και ότι μιλούν με το Θεό κι άλλες ακατάληπτες ασυναρτησίες. Η Αμερική ένα ανεξίθρησκο έθνος με αμέτρητες θρησκευτικές ομάδες και αιρέσεις, κυβερνάται αυτά τα χρόνια όχι από τρελούς ή μισότρελους αλλά από μια ομάδα ηλιθίων που την έννοια της τρέλας θα ήθελαν πολύ να προσεγγίσουν.

Ούτε τους ενδιαφέρει ότι βουλιάζουν δημοσκοπικά. Πάνω από ένα 70% δεν εγκρίνει τις παλαβομάρες του Τράμπ, αλλά αυτός απτόητος και ακάθεκτος αμολάει τη μια κοτσάνα μετά την άλλη… Με απασχολεί το κατάντημα αυτό της Αμερικής. Είναι ντροπή για μια χώρα με τόσα επιτεύγματα (και πολλά άλλα στραβά κι ανάποδα), η μοναδική υπερδύναμη, ξηλώνεται από μια ομάδα εξουσίας που φαίνεται να μην δίνει λογαριασμό σε κανέναν και να μην έχει το γνώθι σ' αυτόν…

Λοιπόν, το πιο σίγουρο είναι πως ψες, μετά τις 8 το απόγευμα, δεν θα ξέσπασε η κόλαση. Και οι δυο πλευρές επικαλούνται την κόλαση και την υπόσχονται η μια στην άλλη. «Θα ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως». Γιατί τώρα είναι κλειστές; Πούπουλα ρίχνει ο ένας στον άλλο;

Δεν ξανάγινε αυτό που νομίζουμε πως παρακολουθούμε τώρα. Μια εικονική πραγματικότητα που ούτε η AI δεν θα μπορούσε να παρουσιάσει. Αλήθεια είστε σίγουροι πως όταν βλέπετε τον Τραμπ είναι ο πραγματικός ή ακόμα και ο πραγματικός είναι ΑΙ;

Και πούσαι ακόμα...οι... προφήτες λένε πως όλα αυτά που συντελούνται τώρα στις οθόνες μας δεν είναι τίποτα μπροστά σ αυτά που θα συμβούν το 2030...