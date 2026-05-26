Η Νέα Ορλεάνη ίσως γίνει η πρώτη μεγάλη πόλη των ΗΠΑ που θα χαθεί από την κλιματική κρίση.

Η Νέα Ορλεάνη βρίσκεται μπροστά σε ένα σχεδόν αναπόφευκτο μέλλον, σύμφωνα με νέα επιστημονική ανάλυση που προειδοποιεί ότι η πόλη μπορεί να βρεθεί περικυκλωμένη από τη θάλασσα ακόμη και μέσα σε αυτόν τον αιώνα.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η διαδικασία οργανωμένης μετεγκατάστασης κατοίκων στη Νέα Ορλεάνη θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, ώστε να αποφευχθεί ένα χαοτικό και κοινωνικά άνισο κύμα εγκατάλειψης της πόλης.

Η Νέα Ορλεάνη θεωρείται εδώ και χρόνια μία από τις πιο ευάλωτες πόλεις στον κόσμο απέναντι στην κλιματική κρίση και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Μεγάλο μέρος της βρίσκεται ήδη κάτω από το επίπεδο της θάλασσας, μέσα σε μια λεκάνη που περιβάλλεται από υγροτόπους οι οποίοι σταδιακά εξαφανίζονται.

Έχει χάσει 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα υγροτόπων

Από τη δεκαετία του 1930, η πολιτεία της Λουιζιάνα έχει χάσει περίπου 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα υγροτόπων, εξαιτίας της ανθρώπινης παρέμβασης, των έργων υποδομής και της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Sustainability για τη Νέα Ορλεάνη, εκτιμά ότι η στάθμη της θάλασσας στην παράκτια Λουιζιάνα μπορεί να αυξηθεί από 3 έως και 7 μέτρα στο μέλλον. Αν συμβεί αυτό, περίπου το 75% των εναπομεινάντων υγροτόπων της περιοχής θα εξαφανιστεί, ενώ η ακτογραμμή ενδέχεται να μετακινηθεί έως και 100 χιλιόμετρα προς το εσωτερικό.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η περιοχή έχει ήδη «ξεπεράσει το σημείο χωρίς επιστροφή».

«Η Νέα Ορλεάνη μπορεί να περιβάλλεται από τον Κόλπο του Μεξικού πριν από το τέλος αυτού του αιώνα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Ο γεωλόγος Torbjörn Törnqvist, ένας από τους συντάκτες της μελέτης, σημειώνει ότι οι επιστήμονες εντόπισαν αρχαίες ακτογραμμές που σχηματίστηκαν πριν από περίπου 125.000 χρόνια, όταν οι θερμοκρασίες ήταν παρόμοιες με τις σημερινές αλλά η στάθμη της θάλασσας ήταν πολύ υψηλότερη.

Ανησυχία για τη μετεγκατάσταση των κατοίκων

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ερώτημα πλέον δεν είναι αν θα συμβεί, αλλά πότε και με ποιον τρόπο θα πρέπει να οργανωθεί η προσαρμογή.

Σύμφωνα με το CNN, η πόλη έχει ήδη βιώσει μαζική φυγή κατοίκων μετά τον καταστροφικό τυφώνα «Κατρίνα», ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο σχεδόν 1.400 ανθρώπων το 2005. Από τότε, η Νέα Ορλεάνη έχει χάσει περίπου το 25% του πληθυσμού της.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι, χωρίς ένα οργανωμένο σχέδιο μετεγκατάστασης, η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο άνιση για τους φτωχότερους κατοίκους της πόλης. Καθώς ο πληθυσμός μειώνεται, οι ασφαλιστικές τιμές αυξάνονται, οι δημόσιες υπηρεσίες υποβαθμίζονται και οι αξίες των ακινήτων καταρρέουν.

Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι ότι μια μαζική μετακίνηση πληθυσμού μπορεί να διαλύσει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της Νέας Ορλεάνης, μιας πόλης που έχει χτίσει τη φήμη της πάνω στη μουσική, τις γειτονιές και τη μαύρη πολιτισμική κληρονομιά της.

Η περιβαλλοντολόγος Beverly Wright δηλώνει ότι ανησυχεί ιδιαίτερα για το πώς θα αντιμετωπιστούν οι μαύρες κοινότητες της πόλης σε ένα τέτοιο σενάριο.

«Μετά τον Κατρίνα είδαμε τι συνέβη. Φοβάμαι ότι πολλές οικογένειες θα αναγκαστούν να ξεκινήσουν από το μηδέν», αναφέρει.

Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις, οι επιστήμονες επιμένουν ότι υπάρχει ακόμη χρόνος για έναν πιο οργανωμένο και βιώσιμο σχεδιασμό, που θα μπορούσε να μετατρέψει τη Νέα Ορλεάνη σε παράδειγμα προσαρμογής στην κλιματική κρίση για ολόκληρο τον κόσμο.

Με πληροφορίες από CNN