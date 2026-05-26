Διονύσης Διονυσίου (Δ/ντής «Π»): Η ανάγνωση της κάλπης και τα σενάρια της επόμενης μέρας (ηχητικό)

«Η επιβίωση των μεγάλων κομμάτων δεν οφείλεται σε δική τους ιδιαίτερη δυναμική, αλλά στην αποτυχία των μικρών σχηματισμών να πείσουν πως αποτελούν αξιόπιστη εναλλακτική», ανέφερε ο διευθυντής της εφημερίδας «Πολίτης», Διονύσης Διονυσίου, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών.

Μιλώντας στον Πολίτη 107.6 & 97.6» και στην εκπομπή Πρωινή Επιθεώρηση είπε οτι τα παραδοσιακά μικρότερα κόμματα χάθηκαν μέσα στην εσωστρέφεια και δεν κατάφεραν να συντονιστούν ούτε να προσφέρουν το μήνυμα που περίμενε ο κόσμος, ενώ τα νεοφανή κόμματα, παρότι ξεκίνησαν με καλές συστάσεις, όσο περνούσαν οι μέρες έδειχναν ότι δεν διαθέτουν ούτε προσωπικό, ούτε ιδέες, ούτε δυνατότητα υλοποίησης όσων υπόσχονταν. «Ο θυμός και η οργή των ψηφοφόρων υποχώρησαν και έδωσαν τη θέση τους σε έναν ρεαλισμό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η περίπτωση Φειδία και οι αδυναμίες της Άμεσης Δημοκρατίας

Αναφερόμενος στον Φειδία Παναγιώτου, ο κ. Διονυσίου υπενθύμισε ότι στις ευρωεκλογές εμφανίστηκε από το πουθενά, χωρίς να τον γνωρίζει ή να τον υπολογίζει κανείς, και ότι μόλις λίγες ημέρες πριν την κάλπη δεν καταγραφόταν καν στις δημοσκοπήσεις. Σήμερα όμως, μετά από έναν χρόνο δημόσιας παρουσίας, «τον έχουμε δει σε άπειρες τοποθετήσεις», όπως είπε, και η ομάδα του αποδείχθηκε πιο απογοητευτική από τον ίδιο, αφού στα τηλεοπτικά πάνελ δεν κατάφερε να σταθεί ικανοποιητικά. «Στα debate των πολιτικών αρχηγών, έδειξε σημαντικές ελλείψεις και αδυναμίες» ανέφερε για τον πρόεδρο της Άμεσης Δημοκρατίας.

Πώς το Άλμα έχασε τη δυναμική του

Για το Άλμα, ο κ. Διονυσίου ανέφερε ότι το κόμμα ξεκίνησε με αισθητά υψηλότερα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, όμως όσο πλησίαζε η κάλπη η δυναμική του άρχισε να φθίνει. «Τις τελευταίες δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές, ο επικεφαλής του, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, βρέθηκε στο επίκεντρο πίεσης από τα μεγάλα κόμματα, κυρίως το ΔΗΚΟ αλλά και τον ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ, με αποτέλεσμα η εικόνα του κόμματος να επηρεαστεί» σύμφωνα με τον κ. Διονυσίου. Όπως εξήγησε, οι δημόσιες αντιπαραθέσεις υψηλής έντασης που εκτυλίχθηκαν εκείνη την περίοδο φαίνεται να προβλημάτισαν τους ψηφοφόρους. Σημείωσε δε ότι οι νεοσύστατοι σχηματισμοί δεν διέθεταν τον οργανωτικό μηχανισμό που απαιτείται σε μια τέτοια αναμέτρηση καθότι «δεν είχαν δικτύωση πόρτα-πόρτα, δεν είχαν παρουσία με αυτοπεποίθηση στα τηλεοπτικά πάνελ, ούτε την εμπειρία να διαχειριστούν την πίεση της προεκλογικής περιόδου». Το τελικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον κ. Διονυσίου, ήταν ουσιαστικά το άθροισμα όλων αυτών των αδυναμιών που αντιμετώπισαν τα μικρά κόμματα, τα οποία δεν κατάφεραν να κεφαλαιοποιήσουν την αρχική τους δυναμική.

Volt και υπόθεση Σάντη

Για το Volt, ανέφερε ότι στην πρώτη δημοσκόπηση του «Πολίτη» τον Φεβρουάριο κατέγραφε 1,7%, στη συνέχεια ανέκαμψε, και όταν προέκυψε η υπόθεση Σάντη παρουσίασε άνοδο στην τρίτη δημοσκόπηση. Ωστόσο, όπως είπε, η ίδια υπόθεση ενδέχεται τελικά να προκάλεσε και προβλήματα.

Τα σενάρια για την Προεδρία της Βουλής

Σχετικά με την Προεδρία της Βουλής, ο κ. Διονυσίου εκτίμησε ότι τα πρόσωπα που μπορούν να τη διεκδικήσουν είναι ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, η Αννίτα Δημητρίου που επιθυμεί δεύτερη θητεία, και ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος. Το ΕΛΑΜ, όπως είπε, πιθανότατα θα κατεβάσει δικό του υποψήφιο στον πρώτο γύρο, ενώ δεν είναι σαφές τι θα πράξει στον δεύτερο. Για την Αννίτα Δημητρίου, τόνισε ότι «η λέξη-κλειδί είναι το ΔΗΚΟ, καθώς ο συνδυασμός των 17 εδρών του ΔΗΣΥ και των 8 του ΔΗΚΟ δημιουργεί πλειοψηφία 25 εδρών και με αποχή του ΕΛΑΜ στον δεύτερο γύρο, η Αννίτα Δημητρίου θα επανεκλεγεί. Για το Άλμα, εκτίμησε ότι, αφού δεν θα κατεβάσει δικό του υποψήφιο, λογικά θα στηρίξει το ΑΚΕΛ, καθώς ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης προσβλέπει -έστω με περιορισμένες πιθανότητες-στις προεδρικές του 2028.

Ο κ. Διονυσίου εξήγησε ότι η Προεδρία της Βουλής συνδέεται με την Προεδρία της Δημοκρατίας, καθώς στις τελευταίες δύο-τρεις προεδρικές εκλογές οι συμμαχίες στη Βουλή επηρέασαν και τις προεδρικές. «Αν υπάρξει σύμπλευση ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ για την Προεδρία της Βουλής, είναι πιθανό να υπάρξει αντίστοιχη συνεργασία και στις προεδρικές, αν και όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά» σύμφωνα με τον κύριο Διονυσίου. Παράλληλα, σημείωσε ότι είναι δύσκολο να δεχτεί ο ΔΗΣΥ τον Νικόλα Παπαδόπουλο ως πρόεδρο της Βουλής και ταυτόχρονα μέρος της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, δεδομένου ότι το ΔΗΚΟ έχει υπουργούς στην κυβέρνηση. Το ΔΗΚΟ, όπως είπε, βρίσκεται σε φάση αναζήτησης και προβληματισμού, καθώς δεν είναι ικανοποιημένο από τη συνεργασία με την κυβέρνηση, ούτε από τον τρόπο που ο Πρόεδρος λαμβάνει υπόψη τους συνεργάτες του.

Πώς χάθηκε η δυναμική των νέων κομμάτων

Αναφερόμενος στους μεγάλους χαμένους των εκλογών, ο κ. Διονυσίου μίλησε για τα παραδοσιακά κόμματα του κέντρου, τη ΔΗΠΑ και την ΕΔΕΚ, λέγοντας ότι ο κύκλος τους κλείνει. Η ΕΔΕΚ, όπως είπε, εδώ και μια δεκαετία κινείται ανάμεσα σε δικαστήρια και δημόσιες αντεγκλήσεις, χωρίς ουσιαστική κομματική δομή. Η ΔΗΠΑ λειτούργησε ως πελατειακό κόμμα χωρίς προοπτική. Για τους Οικολόγους, τόνισε ότι ενώ έχουν το πιο ισχυρό brand λόγω της κλιματικής κρίσης, ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο εκτός από την οικολογία. Για τα δύο νέα κόμματα που μπήκαν στη Βουλή, είπε ότι δεν διαθέτουν σοβαρό προσωπικό ούτε ιδεολογικό υπόβαθρο. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις Μιχαηλίδη και Παναγιώτου ότι τώρα ξεκινούν να χτίζουν τα κόμματά τους, υπενθύμισε ότι το ίδιο είχαν πει στο παρελθόν και η Ελένη Θεοχάρους, και ο Γιώργος Λιλλήκας, και ο Δημήτρης Συλλούρης, αλλά τελικά κινήθηκαν περιστασιακά.

Τέλος, για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Διονυσίου είπε ότι βγαίνει χαμένος από τις εκλογές, αφού το ΔΗΚΟ από τρίτο έγινε τέταρτο κόμμα και τα άλλα δύο κόμματα που τον στήριξαν δεν μπήκαν καν στη Βουλή. Όπως είπε, κυκλοφορεί και ένα αντίθετο αφήγημα, ότι ο Πρόεδρος στήριξε τον ΔΗΣΥ στην Πάφο και ότι η άνοδος του κόμματος από 23% σε 27% οφείλεται σε αυτό, κάτι που ο ίδιος χαρακτήρισε υπερβολικό.

Ακούστε την παρέμβαση του Διονύση Διονυσίου στην «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά στον Πολίτη 107.6 & 97.6: