Φέτος θα γίνει κάτι οπωσδήποτε

Ό,τι θέλετε πείτε, εγώ πιστεύω πως θα υπάρξουν σοβαρές αλλαγές στο Κυπριακό εντός του τρέχοντος έτους. Αυτές οι αλλαγές δεν θα εξαρτηθούν από τα Ηνωμένα Έθνη ή τους ηγέτες εδώ. Θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις στην περιοχή μας. Συνεχίζεται η πυρκαγιά στη Μέση Ανατολή. Ακόμα δεν τέλειωσε ο πόλεμος. Κηρύχθηκε εκεχειρία δύο εβδομάδων, όμως το δάχτυλο ακόμα βρίσκεται στη σκανδάλη. Άλλωστε το Ισραήλ δεν είναι ευχαριστημένο από αυτή την εκεχειρία. Και δεν προτίθεται να τερματίσει τον πόλεμο. Επιτίθεται στον Λίβανο. Θέλει να εξαιρεθεί ο Λίβανος από την εκεχειρία. Και επιδιώκει νέες προβοκάτσιες για να συνεχίσει τον πόλεμο με το Ιράν. Στο μεταξύ, λογαριάζει και άλλα πράγματα.

Κάποιοι θεωρούν βέβαιο ότι αργά η γρήγορα η Τουρκία θα έλθει αντιμέτωπη με το Ισραήλ. Πού θα γίνει αυτό; Στη Συρία! Αυτό είναι το ζήτημα που συζητείται πιο πολύ στην Τουρκία αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά για αυτό θέλουν να αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ οι ΗΠΑ, λέει. Γιατί; Για να σταθούν άνετα στο πλευρό του Ισραήλ κατά τη σύγκρουση Τουρκίας-Ισραήλ! Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να το κάνουν αυτό σε περίπτωση που μείνουν στο ΝΑΤΟ. Διότι σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, υποχρεούνται να σταθούν στο πλευρό της Τουρκίας, η οποία είναι χώρα του ΝΑΤΟ. Όταν αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ, καταργείται αυτός ο όρος. Καλά, τι πόλεμος θα γίνει στη Συρία; Λέγεται ότι το Ισραήλ θα κινητοποιηθεί κατά της διοίκησης Τζολάνι στη Δαμασκό και θα θελήσει να καταλάβει ολόκληρη τη Συρία. Και διαθέτει αρκετή ισχύ για αυτό. Ο δε Τζολάνι είναι άνθρωπος της Τουρκίας. Το να χάσει τη διοίκηση σημαίνει πως η Τουρκία χάνει την επιρροή της στη Συρία και αποσύρεται πλήρως από εκεί. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρείται αναπόφευκτο να έλθει αντιμέτωπη με το Ισραήλ.

Η κατάσταση είναι πολύ μπερδεμένη, έτσι δεν είναι; Και οι ΗΠΑ θα θελήσουν οπωσδήποτε να επανακτήσουν αλλού το κύρος που έχασαν στον πόλεμο με το Ιράν. Ο βρετανικός Τύπος κυκλοφορεί με τίτλους όπως «Πέθανε η αυτοκρατορία των ΗΠΑ». Κανείς δεν θεωρεί πειστικούς τους κομπασμούς Τραμπ που λέει «νικήσαμε στο Ιράν». Τρίζει τα δόντια στις χώρες του ΝΑΤΟ, οι οποίες δεν τον στήριξαν κατά τον πόλεμο του Ιράν. Θέλει να πάρει εκδίκηση τιμωρώντας τους με κάποιον τρόπο. Μπορεί να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ; Μπορεί! Μπορεί να το θεωρεί αυτό και ως μέτρο κατά της Τουρκίας; Μπορεί! Άλλωστε η Τουρκία δεν στάθηκε στο πλευρό του στον πόλεμο με το Ιράν. Δεν ξέρουμε τι τηλεφωνικές συνομιλίες διεξήχθησαν ανάμεσα στον Τραμπ και τον Ερντογάν πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει αρέσει και πολύ στον Τραμπ το γεγονός ότι η Τουρκία το παίζει μεσολαβητής και έμεινε ουδέτερη.

Αυτές είναι οι πιθανές εξελίξεις που θεωρώ ότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν την Κύπρο φέτος. Το είχαμε πει στην αρχή του πολέμου. Στο τέλος αυτού του πολέμου, τίποτα δεν θα είναι όπως παλιά. Ακόμα δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Δεν τέλειωσε ο πόλεμος. Οι επιτιθέμενες ΗΠΑ και Ισραήλ δεν μπόρεσαν να πετύχουν τον στόχο τους. Μέσα σε μερικές μέρες μετατράπηκαν σε εφιάλτη τα όνειρά τους να αφανίσουν το Ιράν. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι οι ΗΠΑ έχασαν την ισχύ τους. Ακόμα διαθέτουν τη μεγαλύτερη στρατιωτική ισχύ στον κόσμο. Ένας πόλεμος Τουρκίας-Ισραήλ αναμφίβολα θα επηρεάσει πολύ την Κύπρο. Αν πραγματοποιηθούν οι αξιολογήσεις τις οποίες κάνουν σχεδόν σε όλα τα κανάλια τώρα οι μάντεις στην Τουρκία, θα συμπεριληφθεί επισήμως και η Κύπρος στο πολεμικό πεδίο. Δεν θα καθίσει άπραγο σε αυτή την περίπτωση και στην Κύπρο το Ισραήλ που είναι σύμμαχος της Κύπρου. Στο επίκεντρο της ημερήσιας διάταξης έρχεται και η στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στην Κύπρο. Μέχρι τώρα δεν ασκήθηκε καμία πίεση από τις ΗΠΑ στην Τουρκία για την Κύπρο. Αλλά σε περίπτωση που συγκρουστεί με το Ισραήλ, μπορεί να θέσει στο τραπέζι και το χαρτί της Κύπρου.

Μπορεί να βλέπετε ως θεωρία συνωμοσίας όσα έγραψα σε αυτό το άρθρο. Δεν έχει σημασία. Άλλωστε, μήπως όλα δεν είναι μια συνωμοσία;