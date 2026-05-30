Στις κάλπες η Μάλτα: Ετοιμάζονται για θητεία-ρεκόρ οι Εργατικοί, ο εθνικιστής «Mr. World Malta» βασικός αντίπαλος (εικόνες)

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι πολίτες της Μάλτας. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως προβάδισμα κατέχει η κυβέρνηση των Εργατικών, η οποία ετοιμάζεται για μία τέταρτη θητεία - ρεκόρ, παρά τις ανησυχίες για την υπερδόμηση και τη διαφθορά στο μικρή αυτή μεσογειακή χώρα.

Δημοσκοπήσεις προβλέπουν νίκη για τον νυν πρωθυπουργό Ρόμπερτ Αμπέλα, η προεκλογική εκστρατεία του οποίου επικεντρώθηκε στις οικονομικές επιδόσεις του Εργατικού Κόμματος με τον ίδιο να υπόσχεται να προστατεύσει τη Μάλτα, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές σε μια περίοδο γεωπολιτικών κρίσεων.

Ο πρωθυπουργός, Ρόμπερτ Αμπέλα

Σημειώνεται ότι οι κάλπες άνοιξαν σήμερα στις 07:00 και θα κλείσουν στις 22:00. Τα πρώτα εκλογικά αποτελέσματα αναμένονται το απόγευμα της Κυριακής.

Βασικός αντίπαλος

Ο βασικός του πολιτικός αντίπαλος είναι ο υποψήφιος του Εθνικιστικού Κόμματος (PN), Άλεξ Μποργκ, ένας 30χρονος δικηγόρος και πρώην νικητής του διαγωνισμού ομορφιάς "Mr. World Malta". Αν ο Μπογκ κερδίσει, θα γίνει ο νεότερος σε ηλικία πρωθυπουργός της χώρας. Στα τέλη Απριλίου, ο Αμπέλα προκήρυξε πρόωρες βουλευτικές εκλογές, που ήταν αρχικά προγραμματισμένες να γίνουν στις αρχές του 2027.

O Άλεξ Μποργκ

Ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε τις παγκόσμιες γεωπολιτικές ανησυχίες που προέκυψαν από τον πόλεμο στο Ιράν ως λόγο για την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, τονίζοντας ότι η κυβέρνησή του χρειάζεται νέα εντολή για να καθοδηγήσει τη χώρα μέσα από μια επικείμενη ενεργειακή κρίση. Την Πέμπτη, στις τελευταίες προεκλογικές συγκεντρώσεις, ο ίδιος δεσμεύτηκε στους υποστηρικτές του ότι θα είναι «ένας καπετάνιος τόσο δυνατός σαν το ατσάλι».

«Σε κατάσταση απόλυτου χάους»

Ο Μποργκ κατήγγειλε από την πλευρά ότι η χώρα βρίσκεται «σε κατάσταση απόλυτου χάους», μιλώντας για ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στα πρόθυρα κατάρρευσης, και για τις επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος κατά τους καλοκαιρινούς καύσωνες.

Η Μάλτα είναι η μικρότερη και πιο πυκνοκατοικημένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με περίπου 550.000 κατοίκους να ζουν σε μια έκταση 316 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η νησιωτική χώρα έχει μια ακμάζουσα οικονομία που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό, τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, και πολλοί ψηφοφόροι πιστεύουν ότι οι οικονομικές επιδόσεις υπερισχύουν άλλων ανησυχιών.

Προκλήσεις

Αλλά σε μια χώρα που εισάγει σχεδόν όλη την ενέργειά της, το κόστος των λογαριασμών κοινής ωφέλειας είναι το πιο πιεστικό ζήτημα των εκλογών. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι πρόκειται να διαθέσει επιπλέον 250 εκατομμύρια ευρώ σε πιθανές επιδοτήσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή, επιπλέον των 150 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν ήδη διατεθεί για το 2026.

Η τελευταία δημοσκόπηση της Malta Independent φέρνει το Εργατικό Κόμμα να προπορεύεται με 49% στην πρόθεση ψήφου, σε σύγκριση με 38% για το Εθνικιστικό Κόμμα.

Σύμφωνα με έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2025, η Μάλτα εξακολουθεί να υστερεί σημαντικά στην καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά πολλοί Μαλτέζοι διστάζουν να μιλήσουν δημόσια για το θέμα.

