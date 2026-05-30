Δεν κάνει πίσω ο Τυχικός: Αρνήθηκε να παραλάβει την επιστολή παράδοσης της Μητρόπολης

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την ομαλή παράδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου στον νέο Μητροπολίτη Πάφου, Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Ιωαννίδη, με εκκλησιαστικές πηγές να αναφέρουν στο ΚΥΠΕ ότι έχει σταλεί σχετικό μήνυμα προς τον τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό, προκειμένου να τακτοποιηθούν και οι τελευταίες εκκρεμότητες.

Στόχος, αναφέρουν, είναι η ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών μέχρι τις 3 Ιουνίου 2026, ώστε να προχωρήσει χωρίς προβλήματα η μετάβαση στη νέα εκκλησιαστική διοίκηση της Πάφου. Ο νέος Μητροπολίτης, ο οποίος μέχρι σήμερα υπηρετούσε ως Πρωτοσύγκελος της Μητροπόλεως Τριμυθούντος και Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά του μετά την ενθρόνισή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προς τον Τυχικό συντάχθηκε επιστολή με καθαρά διαδικαστικό και διοικητικό χαρακτήρα, η οποία αποσκοπεί στη διευθέτηση θεμάτων που αφορούν την παράδοση της Μητροπόλεως και όχι στην απομάκρυνσή του από τον χώρο. Η επιστολή σχετίζεται με τις ενέργειες που απαιτούνται για την ομαλή ανάληψη της διοίκησης από τον νέο Μητροπολίτη.

Οι ίδιες εκκλησιαστικές πηγές αναφέρουν ότι η γραπτή επιστολή επιδόθηκε στον τέως Μητροπολίτη, χωρίς ωστόσο να γίνει αποδεκτή από τον ίδιο. Παρά ταύτα, του μεταφέρθηκε η ανάγκη να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εκκρεμότητες πριν από την τελετή ενθρόνισης, η οποία έχει οριστεί για τις 11 Ιουνίου 2026 στις 18:00, στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο.

Η Εκκλησία της Κύπρου επιδιώκει η μετάβαση να πραγματοποιηθεί σε ήπιο κλίμα και με πνεύμα συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, ως Τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, φέρεται να προωθεί λύσεις που θα επιτρέψουν την οριστική διευθέτηση όλων των εκκρεμών ζητημάτων πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Μητροπολίτη, σύμφωνα με τις εκκλησιαστικές πηγές.

Πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι έχουν τεθεί ενώπιον του Τυχικού διάφορες επιλογές για τη μελλοντική του διαμονή. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δυνατότητα εγκατάστασής του στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου στη Λευκωσία, ως Επίσκοπος, πρόταση η οποία αναμένεται να προωθεί μετά από σχετικές διαβουλεύσεις του Αρχιεπισκόπου με μέλη της Ιεράς Συνόδου.

Παράλληλα, του έχει επισημανθεί ότι μπορεί να διαμένει σε ιδιόκτητη κατοικία που διαθέτει στην Πάφο, ενώ ως εναλλακτική λύση συζητήθηκε και η ενοικίαση άλλου χώρου διαμονής, με το σχετικό κόστος να καλύπτεται μέσω παρακράτησης από τις απολαβές του.

Ένα από τα ζητήματα που παραμένουν ανοικτά αφορά τον χώρο όπου διαμένει σήμερα ο τέως Μητροπολίτης, ο οποίος βρίσκεται εντός του συγκροτήματος της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου. Όπως αναφέρουν εκκλησιαστικές πηγές, πρόκειται για χώρο που προορίζεται για χρήση ίσως και από τον νέο Επίσκοπο και για τον λόγο αυτό επιδιώκεται η οριστική τακτοποίηση του θέματος πριν από την επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα των τελετών για την ανάδειξη και εγκατάσταση του νέου Μητροπολίτη έχει ήδη καθοριστεί. Το Μήνυμα της Εκλογής θα αναγνωσθεί στις 10 Ιουνίου 2026, στις 18:00, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία, πριν από τον πανηγυρικό εσπερινό.

Η εις Επίσκοπον χειροτονία θα τελεστεί την επόμενη ημέρα, 11 Ιουνίου, εορτή του Αποστόλου Βαρνάβα, στον ίδιο ναό. Ακολούθως, στις 18:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Πάφου στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου, παρουσία εκκλησιαστικών, πολιτικών και τοπικών αρχών, καθώς και πλήθους πιστών.

ΚΥΠΕ