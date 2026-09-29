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17 χρόνια φυλάκιση σε 56χρονο για 37 κιλά κάνναβης στην Πάφο

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ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Το Κακουργιοδικείο Πάφου επέβαλε χθες ποινή φυλάκισης 17 ετών σε 56χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για κατοχή ελεγχόμενου φαρμάκου με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα.

Η υπόθεση αφορά τον εντοπισμό και την κατάσχεση συνολικά 37 κιλών και 451 γραμμαρίων κάνναβης σε περιοχή της Πάφου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μέρος της ποσότητας εντοπίστηκε σε συσκευασία που είχε στην κατοχή του ο 56χρονος, ενώ οι υπόλοιπες ποσότητες βρίσκονταν κρυμμένες σε ντεπόζιτο θαμμένο στο έδαφος.

Το Δικαστήριο, αφού εξέτασε τα δεδομένα της υπόθεσης, επέβαλε στον 56χρονο 17ετή ποινή φυλάκισης.

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