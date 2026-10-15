Κατέθεσε ενώπιον δικαστών και δικηγόρων η γυναίκα που κατηγορεί τον Φαίδωνα για βιασμό – Ακολουθεί η αντεξέτασή της

Μετά την κατάθεσή της αναμένεται να ακολουθήσει η αντεξέτασή της από τους συνηγόρους υπεράσπισης, Χρήστο Πουργουρίδη και Νώντα Κορακίδη, σε επόμενη δικάσιμο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2026. Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης των μαρτύρων κατηγορίας, το Δικαστήριο θα αποφασίσει κατά πόσο η Κατηγορούσα Αρχή απέδειξε εκ πρώτης όψεως την υπόθεση. Αν κρίνει ότι το πέτυχε, οι συνήγοροι υπεράσπισης αναμένεται να καλέσουν τους μάρτυρες υπεράσπισης.

Η κατάθεση της παραπονούμενης αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο, μαζί με την αντεξέτασή της.

Μάρτυρας που αναμενόταν να καταθέσει σε προηγούμενες δικασίμους δεν αναμένεται να καταθέσει, καθώς νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λευκωσία έπειτα από προβλήματα υγείας.

Στην προηγούμενη δικάσιμο κατέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, υψηλόβαθμο στέλεχος της Αστυνομίας Κύπρου. Ο μάρτυρας κλήθηκε από την εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής και κατά την επίδικη περίοδο, όταν φέρεται να διαπράχθηκε το αδίκημα, υπηρετούσε στο ΤΑΕ Αρχηγείου Αστυνομίας.

Ο τελών σε αργία Δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες: βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, καθώς και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.

Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες. Το Κακουργιοδικείο όρισε ως επόμενη δικάσιμο την αυριανή ημέρα, 16η Οκτωβρίου, στις 9:00 το πρωί.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ