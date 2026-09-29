Αναβλήθηκε η δίκη Φαίδωνος λόγω ασθένειας μάρτυρα – Στις 6 Οκτωβρίου η επόμενη δικάσιμος

Αναβλήθηκε η σημερινή διαδικασία ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου στην υπόθεση του τελούντος σε αργία Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, λόγω ασθένειας μάρτυρα κατηγορίας, όπως αναφέρθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου.

Το Κακουργιοδικείο όρισε ως επόμενη δικάσιμο την 6η Οκτωβρίου, στις 9:00 το πρωί, οπότε αναμένεται να συνεχιστεί η ακροαματική διαδικασία με την κατάθεση μαρτύρων κατηγορίας και, ακολούθως, την αντεξέτασή τους από τους συνηγόρους υπεράσπισης του κατηγορουμένου, δικηγόρους Χρήστο Πουργουρίδη και Νώντα Κορακίδη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταθέσει η παραπονούμενη, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να δώσει μαρτυρία μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει συνολικά πέντε κατηγορίες, που αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη, καθώς και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.

Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες. Με την ολοκλήρωση της παρουσίασης της μαρτυρίας της Κατηγορούσας Αρχής, αναμένεται να αποφασίσει το Κακουργιοδικείο κατά πόσον έχει αποδειχθεί εκ πρώτης όψεως υπόθεση, ώστε η διαδικασία να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, έπειτα από αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής, το οποίο έγινε αποδεκτό από το Κακουργιοδικείο Πάφου.