«Cyprus Boys»: Οι τέσσερις Κύπριοι που φέρονται ως «εγκέφαλοι» της απάτης-μαμούθ €115 εκατ. με iPhone – Δρούσαν από γραφεία στην Κύπρο, σύμφωνα με τη δικογραφία

Σύμφωνα με δημοσίευμα του protothema.gr, η υπόθεση διερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ στις 13 Οκτωβρίου 2026 εκδόθηκε διάταξη για τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων πέντε προσώπων στην Ελλάδα.

Η έρευνα αφορά συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κυρίως κατά τη διετία 2019-2020, με τη φερόμενη φορολογική απάτη να εκτείνεται στη Σουηδία και τη Γερμανία.

Από το συνολικό ποσό, τα 80.860.171 ευρώ αφορούν 33 περιπτώσεις μη καταβολής ΦΠΑ στη Σουηδία, ενώ άλλα 34.669.284 ευρώ συνδέονται με αντίστοιχες συναλλαγές στη Γερμανία.

Ποιοι είναι οι τέσσερις Κύπριοι

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι τέσσερις φερόμενοι ως επικεφαλής του δικτύου δραστηριοποιούνταν από γραφεία στην Κύπρο και εμφανίζονται με τα προσωνύμια «Andy», «Chris», «Blondie» και «Μικρός Γεώργιος».

Ο «Andy» φέρεται να είχε τον κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό του μηχανισμού, οργανώνοντας τις αγορές κινητών τηλεφώνων και ελέγχοντας τη χρηματοπιστωτική πλατφόρμα μέσω της οποίας διακινούνταν χρήματα.

Ο «Chris» περιγράφεται ως στενός συνεργάτης του, με ενεργό συμμετοχή στη διανομή των χρημάτων που φέρονται να προέρχονταν από τις παράνομες δραστηριότητες.

Ο τρίτος, γνωστός ως «Blondie» ή «Tall George», χαρακτηρίζεται στη δικογραφία ως ο «τραπεζίτης» της ομάδας, καθώς φέρεται να είχε δημιουργήσει και να ελέγχει τις πλατφόρμες πληρωμών P-Exec και Rivalz.

Ο τέταρτος, με το προσωνύμιο «Μικρός Γεώργιος», φέρεται να είχε εργαστεί στο παρελθόν στην KPMG και να ήταν υπεύθυνος για την παρακολούθηση λογαριασμών, εμβασμάτων και οικονομικών καταστάσεων.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές δικαστικές αρχές, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν δημιουργήσει ένα δίκτυο εταιρειών σε διαφορετικές χώρες, μέσω του οποίου πραγματοποιούνταν διαδοχικές αγοραπωλησίες κινητών τηλεφώνων, με σκοπό την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ.

Στο δίκτυο περιλαμβάνονταν γερμανικές εταιρείες, δύο επιχειρήσεις στην Αλβανία και επτά εταιρείες στο σουηδικό σκέλος των συναλλαγών.

Για την απόκρυψη της φερόμενης απάτης χρησιμοποιούνταν, σύμφωνα με τη δικογραφία, αλυσίδες τιμολογίων που περιλάμβαναν ακόμη και συναλλαγές για υπηρεσίες διαδικτυακής τηλεφωνίας (Voice-over-IP) και δωροεπιταγές, οι οποίες κατά τους ερευνητές δεν αποτελούσαν πραγματικό αντικείμενο εμπορίας.

Μόνο σε διάστημα περίπου δυόμισι μηνών, από τα τέλη Ιουλίου μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου 2019, φέρονται να διατέθηκαν 7,25 εκατ. ευρώ για την αγορά κινητών τηλεφώνων.

Τα χρήματα από τις συναλλαγές συγκεντρώνονταν αρχικά σε τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών στη Σουηδία και στη συνέχεια μεταφέρονταν στην Κύπρο, μέσω εταιρειών και πλατφορμών πληρωμών που φέρονται να ελέγχονταν από τους τέσσερις Κύπριους.

Οι ευρωπαϊκές αρχές εξετάζουν επίσης ενδεχόμενα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.

Δέσμευση διαμερίσματος στη Γλυφάδα, αυτοκινήτων και τραπεζικών λογαριασμών

Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση αποτελεί η διάταξη που υπέγραψε στις 13 Οκτωβρίου η Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέας Χαρίκλεια Θάνου, με την οποία αποφασίστηκε η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων πέντε προσώπων στην Ελλάδα.

Είχαν προηγηθεί, στις 12 Μαρτίου 2026, τέσσερις αποφάσεις γερμανικού δικαστηρίου για κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων των τεσσάρων φερόμενων επικεφαλής, με αναφορά στο ποσό των 80.860.171 ευρώ.

Στα περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύονται στην Ελλάδα περιλαμβάνονται διαμέρισμα τρίτου ορόφου, επιφάνειας 78 τετραγωνικών μέτρων, στη Γλυφάδα, αποθήκη τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων στην ίδια πολυκατοικία, καθώς και δύο αυτοκίνητα ιδιοκτησίας του προσώπου με το προσωνύμιο «Andy», ένα DS 3 Crossback και ένα Audi A3 45 TFSIe.

Η εισαγγελική διάταξη επεκτείνεται επίσης σε τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα, θυρίδες και άλλα κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων, εφόσον βρίσκονται στην Ελλάδα και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.

Η έρευνα των ευρωπαϊκών δικαστικών αρχών συνεχίζεται, με τους τέσσερις Κύπριους να βρίσκονται στο επίκεντρο των εξετάσεων για τον φερόμενο μηχανισμό φορολογικής απάτης και διακίνησης χρημάτων μέσω εταιρικών και χρηματοπιστωτικών δομών σε διάφορες χώρες.

Πηγή: protothema.gr