Φυλακές ανηλίκων σε λυόμενα δίπλα στις Κεντρικές - Δεν βρίσκουν δεσμοφύλακες, στρέφονται σε Ευρωπαίους πολίτες

Απαντώντας σε ερωτήσεις της προέδρου της Επιτροπής Νομικών και βουλεύτριας του ΔΗΣΥ, Φωτεινής Τσιρίδου, και του βουλευτή του ΑΚΕΛ, Ανδρέα Πασιουρτίδη, για την υλοποίηση των φυλακών ανηλίκων, που εκκρεμεί από το 2021, ο υπουργός είπε ότι άλλαξε η αρχική απόφαση για δημιουργία χώρου στη Μενόγεια. Όπως ανέφερε, οι ανήλικοι κρατούμενοι είναι από 10 έως 30, ενώ η πληρότητα των αστυνομικών κρατητηρίων βρίσκεται στο 180%.

Ο κ. Φυτιρής περιέγραψε την πίεση που αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες, σημειώνοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις συλληφθείς στην Αγία Νάπα κρατείται στην Πάφο και στη συνέχεια μεταφέρεται πίσω για να παρουσιαστεί στο Δικαστήριο Αμμοχώστου. Αυτό, όπως είπε, επιβαρύνει και το έργο της Αστυνομίας.

Η Μενόγεια αποφασίστηκε να μετατραπεί σε κεντρικά κρατητήρια της Αστυνομίας, ώστε να αποφορτιστούν οι αστυνομικοί σταθμοί. Ο υπουργός εκτίμησε ότι θα λειτουργήσει ως κρατητήριο πριν από το τέλος του έτους, καθώς βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη εργασίες επιδιόρθωσης. Για την κράτηση ανηλίκων, η προσωρινή λύση είναι η εγκατάσταση σύγχρονων λυόμενων σε άδειο οικόπεδο δίπλα στις Κεντρικές Φυλακές, με δυνατότητα μετακίνησής τους αργότερα. Ο κ. Φυτιρής υπολόγισε ότι θα είναι έτοιμα έως τον Οκτώβριο του 2027. Μετά τη συνεδρίαση είπε στους δημοσιογράφους ότι θα χρειαστεί να ζητηθεί νέα παράταση, καθώς η προθεσμία για την υλοποίηση του χώρου ήταν το τέλος του 2026.

Ο υπουργός δεν απάντησε στην ερώτηση της βουλεύτριας του ΑΚΕΛ, Αργεντούλας Ιωάννου, κατά πόσο εξετάστηκαν άλλες μέθοδοι αναμόρφωσης ανηλίκων, πέραν της κράτησης. Σε ερώτηση βουλευτών του ΕΛΑΜ αν ο υπερπληθυσμός στα κρατητήρια οδηγεί σε λιγότερες συλλήψεις, τόσο ο ίδιος όσο και ο αρχηγός της Αστυνομίας απάντησαν αρνητικά.

Ο προϋπολογισμός και τα στοιχεία για την ασφάλεια

Ο προϋπολογισμός του Υπουργείου για το 2027 ανέρχεται σε €575 εκατ., αυξημένος κατά 4% σε σύγκριση με πέρσι. Οι τακτικές δαπάνες ανέρχονται σε €94 εκατ., οι αναπτυξιακές σε €26 εκατ. και η μισθοδοσία σε €454 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί στο 79% του προϋπολογισμού.

«Η αποστολή του Υπουργείου είναι να παρέχει ασφάλεια και να υπηρετεί τη δικαιοσύνη προς όφελος του πολίτη», είπε ο κ. Φυτιρής, υπογραμμίζοντας την κοινωνική προσφορά του Υπουργείου, η οποία, όπως ανέφερε, δεν αποτυπώνεται οικονομικά.

Παρουσιάζοντας στοιχεία για την εγκληματικότητα, ο υπουργός έκανε λόγο για βελτιωμένη εικόνα το 2026. Μέχρι τα μέσα του έτους καταγράφηκαν δύο φόνοι, έναντι 13 το 2025, και 11 απόπειρες φόνου, έναντι 26 την προηγούμενη χρονιά. Για τα υπόλοιπα εγκλήματα, ανέφερε ότι τα στατιστικά είναι λίγο χαμηλότερα από τα αντίστοιχα περσινά.

Για τις επιδόσεις της ΥΚΑΝ, ο κ. Φυτιρής ανέφερε ότι έως τις 30 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν 898 υποθέσεις, στις οποίες εμπλέκονταν 949 πρόσωπα. Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 358 κιλά κάνναβης και 417 κιλά κεταμίνης. Η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και βουλεύτρια του ΔΗΚΟ συνεχάρη την ΥΚΑΝ για τις επιτυχίες της.

Το ενεργειακό κέντρο στο Βασιλικό χαρακτηρίστηκε από τον υπουργό ως η πιο κρίσιμη υποδομή για το κράτος. Η Αστυνομία αξιολόγησε ότι χρειάζεται πλήρες σύστημα ασφάλειας από ξηρά, θάλασσα και αέρα, συνολικού κόστους €4,2 εκατ.

Για το μεταναστευτικό, ο υπουργός ανέφερε ότι έως τις 22 Οκτωβρίου 2026 έγιναν 2.118 συλλήψεις για παράνομη παραμονή, 1.991 απελάσεις και 5.072 εθελούσιες επιστροφές. Την ίδια περίοδο καταγράφηκαν 1.418 παράνομες αφίξεις και 990 απαγορεύσεις εισόδου στα αεροδρόμια. Απαντώντας σε ερώτηση της κ. Ερωτοκρίτου για τις κενές θέσεις στην Αστυνομία, είπε ότι ανέρχονται σε 642 και αναμένεται να πληρωθούν μέσα σε τέσσερις έως έξι μήνες.

Για την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο υπουργός αναφέρθηκε στην ενίσχυση της επιχειρησιακής δυνατότητας και της πρόληψης. Σε ερώτηση του βουλευτή του ΔΗΣΥ, Χαράλαμπου Πετρίδη, για τη δημιουργία ακτοφυλακής, είπε ότι είναι απαραίτητη για τον συντονισμό των θαλάσσιων δραστηριοτήτων από την ακτογραμμή έως και την ΑΟΖ. Η ακτοφυλακή θα είναι αρμόδια για ζητήματα μεταναστευτικού, τρομοκρατικές ενέργειες, αλλά και ρύπανση. Το νομοσχέδιο βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία και ο νομοτεχνικός έλεγχος αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τον υπουργό, μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης αναμένεται να προέλθει από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Σχετικά με την έμφυλη βία, ο κ. Φυτιρής είπε ότι έως το τέλος Ιανουαρίου θα είναι έτοιμη η πλατφόρμα «red flag». Μέσω αυτής, όλες οι κρατικές υπηρεσίες θα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες, ώστε να επισημαίνονται εγκαίρως δυνητικά θύματα ή θύτες.

Μετά τη συνεδρίαση, ο υπουργός δήλωσε ότι «το έγκλημα δεν θα πάψει να υπάρχει. Στόχος είναι να το χτυπήσουμε σε τέτοιο βαθμό που να μην επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών. Να περιορίσουμε τις δυνατότητές του, να μην το αντιλαμβάνεται ο απλός πολίτης». Πρόσθεσε ότι «δεν ωραιοποιούμε την κατάσταση» και ανέφερε πως οργανώθηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία ήδη σημειώνει επιτυχίες.

Νέο σωφρονιστικό ίδρυμα και μέτρα στις φυλακές

Κύριος στόχος, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι η κατασκευή νέου σωφρονιστικού ιδρύματος στον Άγιο Σωζόμενο, χωρητικότητας 1.500 ατόμων. Πριν ληφθεί τελική απόφαση, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι μελέτες από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να παρουσιαστεί το master plan στους δήμους της περιοχής, ώστε να «βρεθεί η χρυσή τομή». Στον προϋπολογισμό του 2027 περιλαμβάνεται €1 εκατ. για μελέτες και προκαταρκτικές εργασίες.

Απαντώντας στη Φωτεινή Τσιρίδου, η οποία επισήμανε ότι οι αναπτυξιακές δαπάνες του Υπουργείου είναι μειωμένες κατά 5% σε σχέση με πέρσι, ο κ. Φυτιρής εξήγησε ότι η μείωση οφείλεται στην αναστολή υλοποίησης της νέας πτέρυγας των φυλακών, λόγω της απόφασης για ανέγερση νέου ιδρύματος. Σε ερώτηση της κ. Τσιρίδου και του βουλευτή της Άμεσης Δημοκρατίας, Γιάννη Λαούρη, για το χρονοδιάγραμμα των νέων φυλακών, εκτίμησε ότι θα χρειαστούν τέσσερα έως πέντε χρόνια και ότι τα έργα αναμένεται να αρχίσουν έως το τέλος του 2027.

Ο υπουργός αναφέρθηκε σε σειρά μεταρρυθμίσεων στις φυλακές και στη δυσκολία κάλυψης θέσεων δεσμοφυλάκων: από τις 90 θέσεις που προκηρύχθηκαν, καλύφθηκαν μόνο οι 35. Όπως είπε, θα ανοίξει η δυνατότητα πρόσληψης και σε Ευρωπαίους πολίτες.

Σε ερωτήσεις βουλευτών για τα συστήματα εντοπισμού και απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων και αντιμετώπισης drones στις φυλακές, ο κ. Φυτιρής είπε ότι πρέπει να εξεταστεί πώς εισέρχονται τα κινητά, επισημαίνοντας την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας σε όλες τις εισόδους. Η αποκοπή του σήματος των κινητών προχωρά σταδιακά, με εγκατάσταση κεραιών ανά πτέρυγα. Εκτίμησε ότι η εγκατάσταση σε όλες τις πτέρυγες θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027. Το σύστημα anti-drone έχει ολοκληρωθεί και έχουν εντοπιστεί drones που επιχειρούσαν να εισαγάγουν παράνομα αντικείμενα στις φυλακές.

Απαντώντας στον βουλευτή του ΕΛΑΜ, Λίνο Χατζηγεωργίου, για το ποσοστό αλλοδαπών στις φυλακές, ο υπουργός είπε ότι κυμαίνεται γύρω στο 60%. Σε ερώτηση του Γιάννη Λαούρη για το κόστος των φυλακών ανά κρατούμενο, ανέφερε ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός τους είναι €47 εκατ. και ότι θα επανέλθει με το κόστος ανά άτομο.

Νομοσχέδιο για παρακολουθήσεις και καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, είπε ότι «η χώρα μου είναι η μοναδική που δεν έχει νομοθεσία για τις παρακολουθήσεις» και ρώτησε αν η κυβέρνηση θα επανακαταθέσει νομοσχέδιο. Ο κ. Φυτιρής απάντησε ότι αυτό αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου, καθώς «χωρίς αυτό θα είμαστε συνεχώς ένα βήμα πίσω από το οργανωμένο έγκλημα».

Οι βουλευτές Φωτεινή Τσιρίδου, Ανδρέας Πασιουρτίδης, Αργεντούλα Ιωάννου, Μάριος Πελεκάνος, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Μιχάλης Παρασκευά και Νταϊάνα Κωνσταντινίδου υπογράμμισαν την «τραγική κατάσταση» της δικαιοσύνης στην Κύπρο, κάνοντας αναφορά στις μεγάλες καθυστερήσεις, ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια δικαιοσύνη, και στην καθυστέρηση υλοποίησης των αποφάσεων. Ο υπουργός επιφυλάχθηκε να απαντήσει, σημειώνοντας ότι πολλά από τα ζητήματα αφορούν τη δικαστική εξουσία. Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο είναι έτοιμο να στηρίξει τη μείωση του χρόνου εκδίκασης υποθέσεων «με ό,τι μας ζητήσει η δικαστική εξουσία».

Ερωτηθείς από τη Φωτεινή Τσιρίδου και τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, Γιώργο Κουκουμά, για την απόφαση διεξαγωγής αγώνων της Μακάμπι στη Λεμεσό, ο υπουργός είπε ότι δεν έχει ακόμη αποφασιστεί η διεξαγωγή κάποιου αγώνα. Ενημέρωσε, επίσης, ότι το κόστος αστυνόμευσης θα επιβαρύνει εκείνον που την ζητεί και ότι θα σταλεί τιμολόγιο στην ομάδα.

Σε ερώτηση της Αργεντούλας Ιωάννου για τις επιθέσεις σε διανομείς, ο υπουργός είπε ότι πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τις εταιρείες των πλατφορμών. Σε αυτές εισηγήθηκε να δίνουν στους διανομείς ρολόι με GPS και κόκκινο κουμπί, ώστε να εντοπίζονται άμεσα περιστατικά, καθώς και να μη γίνονται παραδόσεις σε πάρκα ή επικίνδυνα, σκοτεινά σημεία. Ο αρχηγός της Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, ανέφερε ότι εξιχνιάστηκαν οι περισσότερες υποθέσεις και ότι επρόκειτο για ληστείες. Στις επιθέσεις συμμετείχαν αρκετοί Κύπριοι και αλλοδαποί, ενώ έγιναν συλλήψεις.

Οι τοποθετήσεις των βουλευτών

Η πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών και βουλεύτρια του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, δήλωσε ότι για τον ΔΗΣΥ αποτελούν σταθερές προτεραιότητες η ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, η αποτελεσματική αντιμετώπιση του εγκλήματος και η ενίσχυση του κράτους δικαίου. Είπε ότι εκκρεμούν ο εκσυγχρονισμός, η ανάπτυξη και η καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού της Αστυνομίας, κάνοντας αναφορά στην υποστελέχωση. «Στους δρόμους θέλουμε περισσότερη παρουσία της αστυνομίας. Η νεανική παραβατικότητα βρίσκεται σε αυξημένα και ενισχυμένα επίπεδα. Το πρόβλημα των ναρκωτικών, ιδιαίτερα στους ανήλικους, βρίσκεται σε τραγικά σημεία, επομένως χρειάζεται μια γερή αναδιοργάνωση», ανέφερε.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης, είπε ότι οι πολίτες εξακολουθούν να μη νιώθουν ασφάλεια και ότι είναι διάχυτο το αίσθημα ατιμωρησίας. Αναφερόμενος στα προβλήματα απονομής δικαιοσύνης, είπε ότι «όλο και λιγότεροι πολίτες προσφεύγουν στα δικαστήρια», λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων. Χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό «και φέτος διαχειριστικό», σημειώνοντας ότι οι πόροι για δημόσιες επενδύσεις είναι περιορισμένοι και ότι πολλά ζητήματα παραμένουν στάσιμα για χρόνια. «Υπάρχουν ελλείμματα στη σωστή προτεραιοποίηση των θεμάτων, στους πόρους που διατίθενται, στην πολιτική βούληση», είπε.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Μάριος Πελεκάνος, είπε ότι το κόμμα αναμένει γραπτή απάντηση από τον υπουργό για όσους παραμένουν στη χώρα χωρίς να έχουν υποβάλει αίτηση για έκδοση καθεστώτος προστασίας. Ανέφερε ακόμη ότι ζήτησαν ενημέρωση για τις δράσεις του Υπουργείου σχετικά με τα ναρκωτικά στα σχολεία. Για τις παρακολουθήσεις, είπε ότι «χαιρόμαστε γιατί ο Υπουργός αναφέρθηκε στο ζήτημα και είπε ότι θα επανακαταθέσει το νομοσχέδιο στη Βουλή το επόμενο διάστημα», προσθέτοντας ότι είναι αδήριτη ανάγκη η πολιτεία να βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά από το οργανωμένο έγκλημα.

Στη συνεδρίαση, ο επικεφαλής του Κινήματος Άλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ρώτησε τον υπουργό «πότε θα εγκαταλείψετε τη θέση» για αλλαγή του μοντέλου στην Ελεγκτική Υπηρεσία, καθώς η πρόταση, όπως είπε, κρίθηκε αντισυνταγματική. Η βουλεύτρια του Κινήματος, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, ρώτησε για το κυβερνητικό νομοσχέδιο σχετικά με τις ανακριτικές εξουσίες της Αρχής κατά της Διαφθοράς και ζήτησε τη θέση του Υπουργείου για τη σύσταση ανεξάρτητης αρχής που θα ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων του ΕΔΑΔ. Ο κ. Φυτιρής επιφυλάχθηκε να απαντήσει γραπτώς.

Ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, Γιάννης Λαούρης, είπε ότι οι θέσεις του κόμματος για τη δικαιοσύνη αφορούν τον εκσυγχρονισμό της, τη μείωση της γραφειοκρατίας, την περισσότερη αστυνόμευση, τη λογοδοσία, τον αποτελεσματικό έλεγχο της Αστυνομίας, τη διαφάνεια και τη συμμετοχή των πολιτών στην ασφάλεια της κοινότητάς τους. Ρώτησε αν η Αστυνομία προχώρησε σε δήμευση παράνομων περιουσιακών στοιχείων, με τον υπουργό να απαντά θετικά. Ζήτησε, επίσης, στοιχεία για τις καταγγελίες διαφθοράς αστυνομικών τα τελευταία τρία χρόνια και για τα πρόστιμα από το σύστημα φωτοεπισήμανσης που παραμένουν ανείσπρακτα.

Πηγή: ΚΥΠΕ