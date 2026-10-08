Νέος Διευθυντής των Κεντρικών Φυλακών ο Γιώργος Ιωάννου - Πότε αναλαμβάνει καθήκοντα

Την προσφορά διορισμού του Γιώργου Ιωάννου στη θέση του Διευθυντή Φυλακών αποφάσισε η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), στο πλαίσιο της διαδικασίας πλήρωσης της κενής μόνιμης θέσης.
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Την απόφαση για διορισμό του Γιώργου Ιωάννου στη μόνιμη θέση του Διευθυντή Φυλακών ανακοίνωσε η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, με ημερομηνία έναρξης του διορισμού τη 2α Νοεμβρίου 2026.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΔΥ, ο διορισμός θα ισχύει από τις 2 Νοεμβρίου 2026, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα καθορίζονται στην επιστολή προσφοράς διορισμού η οποία θα αποσταλεί στον Γιώργο Ιωάννου.
Η διαδικασία αφορά τη θέση Διευθυντή Φυλακών, η οποία είχε δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 30 Ιανουαρίου 2026, με αριθμό γνωστοποίησης 262.
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