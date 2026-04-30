Το νέο Toyota RAV4 παρουσιάστηκε επίσημα στην Κύπρο

Η Toyota Κύπρου παρουσίασε επίσημα το νέο Toyota RAV4 την περασμένη Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Pavilion, στη Λευκωσία, σηματοδοτώντας την άφιξη της έκτης γενιάς ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα SUV παγκοσμίως.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, συνεργάτες, εταιρικοί πελάτες, καθώς και πελάτες που εμπιστεύθηκαν από νωρίς το νέο RAV4 μέσω προπαραγγελίας. Η βραδιά ανέδειξε όχι μόνο το νέο μοντέλο, αλλά και τη στρατηγική κατεύθυνση της Toyota προς την ηλεκτροκίνηση, την ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα, με τη multi-path προσέγγιση της μάρκας να υπογραμμίζει την ελευθερία επιλογής για κάθε πελάτη.

Την εκδήλωση παρουσίασαν οι ιδιαίτερα αγαπητοί στο κυπριακό κοινό Λούης Πατσαλίδης και Αστέρω Κυπριανού, φέρνοντας στη σκηνή τη γνωστή τους ενέργεια, το χιούμορ και τη μοναδική τους χημεία. Με τον δικό τους αυθεντικό τρόπο, έδωσαν στη βραδιά έναν πιο ζωντανό και ανθρώπινο χαρακτήρα. Το καλωσόρισμα των καλεσμένων και η εισαγωγή στη multi-path στρατηγική της Toyota έγιναν από τον Garo Dzaghigian, Sales Manager, ο οποίος ανέδειξε τη σημασία της επιλογής διαφορετικών τεχνολογιών κίνησης, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες κάθε πελάτη.

Οι παρουσιάσεις του νέου RAV4 πραγματοποιήθηκαν από τον Loucas Leonidou, Marketing & CX Manager, και τον Angelos Loizides, Product Manager, οι οποίοι παρουσίασαν τη θέση του μοντέλου στην αγορά, τη σχεδιαστική του εξέλιξη, τις νέες τεχνολογίες και τον ρόλο του RAV4 στη σύγχρονη γκάμα της Toyota.

Η αποκάλυψη του νέου RAV4 αποτέλεσε την κορύφωση της βραδιάς. Με μια εντυπωσιακή σκηνοθεσία φωτισμού, ήχου και κίνησης, και με τη συνοδεία της Lia Violin, το νέο RAV4 αποκαλύφθηκε στο κοινό σε μια στιγμή που συνδύασε τεχνολογία, συναίσθημα και θεατρικότητα. Η βραδιά συνεχίστηκε με networking και cocktail dinner, ενώ οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις εκδόσεις RAV4 GR SPORT και RAV4 Style, που παρουσιάστηκαν στον χώρο της εκδήλωσης.

Ένα νέο κεφάλαιο για το SUV που καθόρισε την κατηγορία

Από την πρώτη του εμφάνιση το 1994, το Toyota RAV4 διαμόρφωσε μια νέα κατηγορία στην αυτοκίνηση, συνδυάζοντας την πρακτικότητα ενός οικογενειακού αυτοκινήτου με την αυτοπεποίθηση και την ελευθερία ενός SUV. Σήμερα, με περισσότερες από 15 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, το RAV4 παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά και αναγνωρίσιμα μοντέλα στην ιστορία της Toyota.

Η νέα, έκτη γενιά εξελίσσει αυτήν την κληρονομιά με πιο δυναμική σχεδίαση, προηγμένες τεχνολογίες ασφάλειας και ένα πλήρως αναβαθμισμένο ψηφιακό περιβάλλον. Με πιο στιβαρή παρουσία, σύγχρονη αισθητική και αυθεντικό SUV χαρακτήρα, το νέο RAV4 είναι σχεδιασμένο για πελάτες που αναζητούν ένα αυτοκίνητο ικανό να ανταποκρίνεται με την ίδια άνεση στην καθημερινότητα, στα ταξίδια και σε έναν πιο δραστήριο τρόπο ζωής.

Νέα τεχνολογία, νέα ψηφιακή εμπειρία

Το νέο RAV4 είναι το πρώτο Toyota που αξιοποιεί τη νέα πλατφόρμα λογισμικού Arene, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα γενιά software-defined οχημάτων. Μέσω της Arene, το νέο RAV4 εισάγει το νέο σύστημα multimedia της Toyota, ένα πιο προηγμένο ψηφιακό περιβάλλον και τη νέα γενιά συστημάτων ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού.

Στο εσωτερικό, ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών, η μεγάλη κεντρική οθόνη multimedia έως 12,9 ιντσών, η βελτιωμένη εργονομία και οι αναβαθμισμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας δημιουργούν ένα πιο σύγχρονο, καθαρό και εύκολο στη χρήση περιβάλλον για τον οδηγό και τους επιβάτες. Παράλληλα, η νέα γενιά Toyota T-Mate και Toyota Safety Sense ενισχύει ακόμα περισσότερο την ασφάλεια, την οδηγική υποστήριξη και την καθημερινή αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι.

Hybrid και Plug-in Hybrid επιλογές στη λογική της multi-path στρατηγικής

Το νέο RAV4 εκφράζει με σαφή τρόπο τη multi-path στρατηγική της Toyota, προσφέροντας στους πελάτες τη δυνατότητα να επιλέξουν την τεχνολογία που ταιριάζει καλύτερα στον τρόπο ζωής και στις πραγματικές τους ανάγκες.

Η νέα γκάμα περιλαμβάνει Hybrid και Plug-in Hybrid επιλογές, με διαθέσιμες εκδόσεις εμπρός κίνησης και τετρακίνησης, ανάλογα με την έκδοση. Η Plug-in Hybrid έκδοση προσφέρει αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία, πιο γρήγορη φόρτιση και ισχυρότερη απόδοση, επιτρέποντας περισσότερες καθημερινές μετακινήσεις με ηλεκτρική οδήγηση, χωρίς να περιορίζει την ελευθερία μεγαλύτερων διαδρομών. Η Hybrid έκδοση παραμένει μια ιδιαίτερα πρακτική και αποδοτική επιλογή για την κυπριακή αγορά, προσφέροντας την ευκολία της ηλεκτροκίνησης χωρίς ανάγκη εξωτερικής φόρτισης.

Η γκάμα του νέου RAV4 στην Κύπρο

Στην Κύπρο, το νέο Toyota RAV4 προσφέρεται σε Hybrid και Plug-in Hybrid εκδόσεις, με επιλογές Active, Style, Lounge και GR SPORT. Η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα €40.900 για το RAV4 2.5 Hybrid Active 2WD, ενώ η γκάμα Plug-in Hybrid ξεκινά από €48.900. Την κορυφή της γκάμας καταλαμβάνει το GR SPORT AWD, με πιο δυναμική εμφάνιση, αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία και έντονο σπορ χαρακτήρα εμπνευσμένο από την Toyota Gazoo Racing.

Οι πωλήσεις του νέου RAV4 στην Κύπρο έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να το γνωρίσουν από κοντά και να προγραμματίσουν test drive στους εκθεσιακούς χώρους της Toyota παγκύπρια. Οι πρώτες παραδόσεις των Hybrid εκδόσεων αναμένονται τον Μάιο και τον Ιούνιο, ενώ οι παραδόσεις των Plug-in Hybrid παραγγελιών θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακαλύψουν περισσότερα για το νέο RAV4 και να διαμορφώσουν την έκδοση που ταιριάζει στις ανάγκες τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Toyota Κύπρου: https://www.toyota.com.cy/new-cars/rav4

Με τη νέα γενιά RAV4, η Toyota συνεχίζει να εξελίσσει ένα μοντέλο που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη εκατομμυρίων πελατών σε όλο τον κόσμο, παραμένοντας πιστή στις αξίες που το καθιέρωσαν: αξιοπιστία, πρακτικότητα, ασφάλεια, αποδοτικότητα και ελευθερία κίνησης.