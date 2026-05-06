Η Daimler Truck γιορτάζει το παρελθόν και οδηγεί το μέλλον

Η Daimler Truck γιορτάζει 130 χρόνια ιστορίας με την παγκόσμια καμπάνια “130 Years of Forward”. Μια ενέργεια που τιμά, όχι μόνο την εφεύρεση του πρώτου φορτηγού από τον Gottlieb Daimler το 1896, αλλά και τη διαρκή της πορεία προς την εξέλιξη και την καινοτομία. Πρόκειται για ένα ορόσημο που αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της εταιρείας στη διαμόρφωση της σύγχρονης μεταφοράς.

Η ιστορία ξεκινά στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν το πρώτο μηχανοκίνητο φορτηγό, βασισμένο σε άμαξα, παραδόθηκε σε πελάτη στο Λονδίνο. Από εκείνη τη στιγμή, άνοιξε ο δρόμος για μια νέα βιομηχανία που θα άλλαζε για πάντα τις μεταφορές. Παράλληλα, ήδη από το 1895, ο Carl Benz είχε δημιουργήσει το πρώτο λεωφορείο, θέτοντας τις βάσεις για τη μαζική μετακίνηση ανθρώπων.

Σήμερα, η Daimler Truck αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές επαγγελματικών οχημάτων παγκοσμίως, με περίπου 100.000 εργαζόμενους και παρουσία σε όλες τις μεγάλες αγορές. Τα φορτηγά και τα λεωφορεία της αποτελούν βασικό κρίκο στην παγκόσμια οικονομία, μεταφέροντας αγαθά, συνδέοντας πόλεις και υποστηρίζοντας κρίσιμες υπηρεσίες, από τη διανομή τροφίμων μέχρι τη διαχείριση απορριμμάτων.

Η επέτειος, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο παρελθόν. Όπως τονίζει η CEO της εταιρείας, Karin Rådström, η πρόκληση είναι να διαμορφωθεί το μέλλον της μετακίνησης. Στο επίκεντρο της στρατηγικής βρίσκεται η απανθρακοποίηση των μεταφορών, με την ανάπτυξη τόσο ηλεκτρικών όσο και υδρογονοκίνητων οχημάτων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το ηλεκτρικό Mercedes-Benz eActros 600 και το υπό εξέλιξη Mercedes-Benz NextGenH2 Truck.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να εξελίσσει αποδοτικές λύσεις diesel για αγορές που εξακολουθούν να βασίζονται σε αυτές, με μοντέλα όπως το Freightliner Cascadia και το Mercedes-Benz Actros L. Την ίδια στιγμή, επενδύει δυναμικά στην ψηφιοποίηση, με πλατφόρμες όπως το Fleetboard και το TruckLive, που βελτιώνουν τη διαχείριση στόλου και την αποδοτικότητα.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν και οι στρατηγικές συνεργασίες, είτε πρόκειται για την ανάπτυξη λογισμικού είτε για την τεχνολογία κυψελών καυσίμου και την αυτόνομη οδήγηση. Μέσα από αυτές, η Daimler Truck επιδιώκει να διατηρήσει την πρωτοπορία σε έναν κλάδο που αλλάζει ραγδαία.

Η καμπάνια “130 Years of Forward” θα διαρκέσει όλο το έτος, προβάλλοντας σημαντικούς σταθμούς της ιστορίας της εταιρείας, αλλά και το όραμά της για το μέλλον. Ένα μέλλον όπου η μεταφορά θα είναι πιο καθαρή, πιο έξυπνη και πιο αποδοτική – συνεχίζοντας μια διαδρομή που ξεκίνησε πριν από 130 χρόνια και εξακολουθεί να προχωρά μπροστά.