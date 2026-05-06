Στέφανος Στεφάνου: «Το ΑΚΕΛ εγγύηση για τη στήριξη και την προστασία της κοινωνίας»

Το ΑΚΕΛ αποτελεί εγγύηση για τη στήριξη και την προστασία της κοινωνίας, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου, μετά την υποβολή υποψηφιοτήτων του ψηφοδελτίου του κόμματος για την επαρχία Λευκωσίας για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι το ΑΚΕΛ θα πετύχει τον στόχο που έθεσε για πιο ισχυρή παρουσία στη Βουλή.

«Οι βουλευτικές εκλογές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο όπου η χώρα μας αντιμετωπίζει πολλά πράγματα και πολλές προκλήσεις», είπε στις δηλώσεις του ο κ. Στέφανου, σημειώνοντας ότι, το ίδιο και η κοινωνία «αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχεται ένα πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας εξαιτίας της ακρίβειας και του ψηλού κόστους ζωής».

«Είναι ανάγκη να υπάρξει προστασία και έμπρακτη στήριξη στην κοινωνία», πρόσθεσε.

Το ΑΚΕΛ, είπε, «αποτελεί εγγύηση για τη στήριξη και την προστασία της κοινωνίας και αυτό έχει αποτελεί πάμπολλες φορές μέσα από την εκατοντάχρονη ιστορία του κόμματος». «Το ΑΚΕΛ πάντοτε εργάζεται, διεκδικεί, αγωνίζεται για την κοινωνία, για τον εργαζόμενο, για τον απλό πολίτη ο οποίος πιέζεται, δυσπραγεί, προβληματίζεται, θυμώνει από την κατάσταση που επικρατεί», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι η κοινωνία χρειάζεται μια ισχυρή δύναμη στην Βουλή που να αγωνίζεται, να μάχεται, να διεκδικεί για τα δικά της συμφέροντα. «Και αυτή η δύναμη είναι το ΑΚΕΛ. Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια και στη νέα Βουλή. Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο στόχος που έχουμε θέσει για να έχουμε πιο ισχυρή παρουσία θα τον πετύχουμε. Και είναι τότε που η κοινωνία θα έχει ακόμα πιο ισχυρή φωνή» είπε ο κ. Στεφάνου.

Ανέφερε ότι το κόμμα κατέρχεται στις εκλογές με ένα ψηφοδέλτιο το οποίο συνδυάζει την εμπειρία με τη γνώση. «Συνδυάζει τη δύναμη της νέας γενιάς με την ισχυρή παρουσία γυναικών, αλλά και την ισχυρή παρουσία της κοινωνικής συμμαχίας που έχουμε δημιουργήσει με ένα πλατύ, προοδευτικό κόσμο της κοινωνίας μας. Με αυτό το ψηφοδέλτιο διεκδικούμε στις εκλογές είμαστε βέβαιοι ότι θα πετύχουμε ισχυρή, πιο ισχυρή παρουσία για το καλό της κοινωνίας, για την κοινωνία, για την Κύπρο μας», είπε ο κ. Στέφανου, ευχόμενος «καλή ψήφο σε όλους και όλες».

Οι υποψήφιοι βουλευτές του ΑΚΕΛ επαρχίας Λευκωσίας είναι οι Στέφανος Στεφάνου, Μαρίνα Ανδρέου, Μάριος Αργυρίδης, Άριστος Δαμιανού, Ελένη Ευαγόρου, Θωμάς Θωμά, Σεβήρος Κούλας, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Χριστίνα Κωνσταντίνου, Γιώργος Λουκαΐδης, Ορέστης Μάτσας, Χάρης Πολυκάρπου, Μαριλένα Τριμιθιώτη, Βάκης Χαραλάμπους, Άντρη Χατζηανδρέου, Αυγή Χατζηπαύλου, Χρίστος Χριστοφίδης, Κωνσταντίνα Χρυσάνθου, και Ιωάννα Χρυσοβιτσιώτη.

Πηγή: KYΠΕ