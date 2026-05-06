Υποστηρίζοντες της υποψηφιότητας της Αννίτας ο επιχειρηματίας Ντίνος Λευκαρίτης και ο ακαδημαϊκός Χάρης Μιλλάς

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει αποδείξει ότι είναι πάντα εκεί για την σταθερότητα και την προοπτική που δικαιούται η Κύπρος μας αλλά και ο κάθε πολίτης ξεχωριστά, δήλωσε η Πρόεδρός του Αννίτα Δημητρίου την Τετάρτη μετά την υποβολή της υποψηφιότητάς της στη Λάρνακα.

«Θέλουμε αψεγάδιαστα να πραγματοποιηθούν οι βουλευτικές εκλογές είναι η γιορτή της δημοκρατίας», είπε η κ. Δημητρίου.

«Μαζί με τους φίλους και συναγωνιστές της επαρχίας Λάρνακας θέτω και την δική μου υποψηφιότητα. Την πίστη και την ευθύνη ότι η Λάρνακα μας αξίζει και δικαιούται ότι καλύτερο αλλά βεβαίως και η πατρίδα μας», πρόσθεσε.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ σημείωσε ότι το κόμμα «σε όλες τις επαρχίες πιστεύουμε πως έχει αυτούς τους αντιπροσώπους που χρειάζονται για να αναλάβουν την ευθύνη για όλες τις προκλήσεις που καλούμαστε να διαχειριστούμε και οι πολίτες καλούνται να προσέλθουν στην κάλπη να επιλέξουν τους καλύτερους και τις καλύτερες για να προχωρήσουμε υπεύθυνα μπροστά».

«Αυτή είναι η κατεύθυνση και ο στόχος μας σε αυτές τις εκλογές για όλα αυτά που και σε τοπικό επίπεδο και σε παγκύπριο επίπεδο απαιτείται να διαχειριστούμε», είπε.

Σύμφωνα με την κ. Δημητρίου, «οι πολίτες ζητούν απλότητα εφικτές λύσεις, οι πολίτες θέλουν ανταπόκριση στα προβλήματα της καθημερινότητας τους».

«Μέσα σε όλη αυτή την πορεία ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει αποδείξει ότι είναι πάντα εκεί για την σταθερότητα και την προοπτική που δικαιούται η Κύπρος μας αλλά και ο κάθε πολίτης ξεχωριστά», σημείωσε.

Στην επαρχία Λάρνακας, υποψήφιοι για το Δημοκρατικό Συναγερμό είναι η Πρόεδρός του Αννίτα Δημητρίου και οι Στάλω Βωνιάτη, Άνδρεα Θεολόγου Μανώλη, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, Αργυρός Ευαγγέλου και Ευριπίδης Φράγκος.

Σημειώνεται ότι οι προτείνοντες της υποψηφιότητα της προέδρου του ΔΗΣΥ Αννίτας Δημητρίου είναι ο πρώην βουλευτής Ζαχαρίας Ζαχαρίου και η Κατερίνα Βάτη Μητσοπούλου. Υποστηρίζοντες είναι ο επιχειρηματίας Ντίνος Λευκαρίτης και ο ακαδημαϊκός Χάρης Μιλλάς.

