Δειλά βήματα για την ηλεκτροκίνηση στην Κύπρο - Ποιες μάρκες επέλεξαν οι καταναλωτές

Η ηλεκτροκίνηση κερδίζει σταδιακά έδαφος στην Κύπρο, όχι όμως με την ταχύτητα που καταγράφεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Παρά τη διεύρυνση των επιλογών για τους καταναλωτές και την είσοδο νέων κατασκευαστών στην αγορά, τα υβριδικά εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη επιλογή των αγοραστών εν έτει 2026, αφήνοντας τα αμιγώς ηλεκτρικά σε δεύτερο πλάνο.

Τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνουν ότι το 2024 εγγράφηκαν συνολικά 2,220 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. Το 2025 ο αριθμός παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, φθάνοντας τις 2,223 εγγραφές.

Και το 2026, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να ανατρέπει την εικόνα. Κατά τους πρώτους πέντε μήνες του έτους ταξινομήθηκαν 905 αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα, αριθμός αισθητά χαμηλότερος σε σύγκριση με τα 9,373 υβριδικά που εγγράφηκαν την ίδια περίοδο.

Ποια μάρκα προηγείται το 2026

Από τις μάρκες που δραστηριοποιούνται στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η κινεζική BYD. Το 2025 κατέγραψε 144 νέες εγγραφές αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων, ενώ ήδη κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026 οι εγγραφές της έφθασαν τις 240.

Με άλλα λόγια, περισσότερα από ένα στα τέσσερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν φέτος στην Κύπρο φέρουν το σήμα της BYD, με το μερίδιό της να αγγίζει το 26,5% της αγοράς των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων.

Ισχυρή παρουσία διατηρεί και η Kia, η οποία το 2025 κατέγραψε 220 νέες εγγραφές ηλεκτρικών επιβατικών αυτοκινήτων και άλλες 165 κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2026, παραμένοντας ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της κατηγορίας.

Την ίδια ώρα, μάρκες όπως η BMW, η Hyundai, η Nissan και η Mercedes-Benz εξακολουθούν να έχουν σημαντική παρουσία στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων.

Top 5 σε ηλεκτρικά οχήματα το 2026



| 1 | BYD | 240 |

| 2 | Kia | 167 |

| 3 | BMW | 58 |

| 4 | Mercedes-Benz | 43 |

| 5 | Renault | 36 |

Η εικόνα στην Ευρώπη είναι αισθητά διαφορετική. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (EEA), περισσότερα από 1,4 εκατομμύρια νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ταξινομήθηκαν το 2024 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιπροσωπεύοντας το 13,6% των νέων εγγραφών.

Το στοίχημα των υποδομών

Η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης δεν εξαρτάται μόνο από τις πωλήσεις οχημάτων, αλλά και από το κατά πόσο οι οδηγοί μπορούν να φορτίζουν εύκολα και γρήγορα τα αυτοκίνητά τους. Και σε αυτό το κομμάτι η Κύπρος εξακολουθεί να έχει δρόμο να διανύσει, παρά τα βήματα που έγιναν τα τελευταία χρόνια.

Πρόσφατα, το Υπουργείο Μεταφορών προχώρησε στην εγκατάσταση 10+1 σταθμών ταχείας φόρτισης σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, από τον Κάτω Πύργο και το Τρόοδος μέχρι τη Χοιροκοιτία, την Πάφο, την Πόλη Χρυσοχούς και την ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.

Με κόστος που ξεπερνά τις €918 χιλιάδες, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και της πενταετούς συντήρησης, το έργο φιλοδοξεί να καλύψει γεωγραφικά κενά και να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο πρακτική για τους οδηγούς, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου μέχρι σήμερα οι επιλογές φόρτισης ήταν περιορισμένες.