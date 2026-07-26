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Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά στην τοποθεσία Κολώνη κοντά στα όρια του κρατικού δάσους Ακάμα

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά στην τοποθεσία Κολώνη κοντά στα όρια του κρατικού δάσους Ακάμα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σήμερα Κυριακή, 26 Ιουλίου 2026 και ώρα 18:55 μ.μ., εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά στην τοποθεσία Κολώνη κοντά στα όρια του κρατικού δάσους Ακάμα.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 19:30 μ.μ., αφού έκαψε έκταση δύο δεκαρίων με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 9 άτομα του Τμήματος Δασών με 4 πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.

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