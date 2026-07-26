Με επιτυχία η τρίτη Καλοκαιρινή Παραδοσιακή Μουσικοχορευτική Βραδιά του Δήμου Πάφου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τρίτη Καλοκαιρινή Παραδοσιακή Μουσικοχορευτική Βραδιά του Δήμου Πάφου, στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων «Παράδοση», με πρωταγωνιστή τον Λαογραφικό Όμιλο «Κτήμα» Πάφου.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στα Δημοτικά Μπάνια Κάτω Πάφου, όπου κάτοικοι και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραδοσιακούς κυπριακούς χορούς και ζωντανή μουσική, σε μια βραδιά αφιερωμένη στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.

Οι χορευτές του Λαογραφικού Ομίλου «Κτήμα», με τις αυθεντικές παραδοσιακές φορεσιές τους, παρουσίασαν χορούς από διάφορες περιοχές της Κύπρου, μεταφέροντας στο κοινό εικόνες, ήχους και έθιμα που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της λαϊκής μας παράδοσης.

Η ζωντανή μουσική και η θερμή συμμετοχή του κόσμου δημιούργησαν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα γεμάτη κέφι, συγκίνηση και αυθεντική κυπριακή φιλοξενία.

Ο θεσμός των Καλοκαιρινών Παραδοσιακών Μουσικοχορευτικών Βραδιών του Δήμου Πάφου συνεχίζεται με ιδιαίτερη επιτυχία, αναδεικνύοντας τη σημασία της διατήρησης και προβολής της κυπριακής παράδοσης μέσα από ποιοτικές πολιτιστικές δράσεις που ενώνουν τις γενιές και εμπλουτίζουν το καλοκαιρινό πολιτιστικό πρόγραμμα της πόλης.