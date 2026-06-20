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Το λάθος που κάνει το 90% των οδηγών και κάνει το αυτοκίνητο «φούρνο» το καλοκαίρι

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Επαγγελματίες στον χώρο του car detailing αλλά και τεχνικοί συστημάτων κλιματισμού αυτοκινήτων εξηγούν ότι η σωστή διαδικασία ψύξης δεν ξεκινά από το A/C, αλλά από τον τρόπο που απομακρύνεται ο υπερθερμασμένος αέρας

Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, οι περισσότεροι οδηγοί μπαίνουν στο αυτοκίνητο, βάζουν κατευθείαν το air condition στο “MAX” και περιμένουν να δροσίσει γρήγορα η καμπίνα. Αυτό όμως είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη — και ένας βασικός λόγος που το αυτοκίνητο αργεί περισσότερο να κρυώσει.

Επαγγελματίες στον χώρο του car detailing αλλά και τεχνικοί συστημάτων κλιματισμού αυτοκινήτων εξηγούν ότι η σωστή διαδικασία ψύξης δεν ξεκινά από το A/C, αλλά από τον τρόπο που απομακρύνεται ο υπερθερμασμένος αέρας.

Γιατί το αυτοκίνητο γίνεται τόσο γρήγορα “φούρνος”

Όταν ένα όχημα μένει στον ήλιο, το εσωτερικό του λειτουργεί σαν κλειστός θερμικός θάλαμος. Η ακτινοβολία περνά από τα τζάμια και παγιδεύεται, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία του ταμπλό, των καθισμάτων και του αέρα της καμπίνας.

Σε τέτοιες συνθήκες, η θερμοκρασία στο εσωτερικό μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερη από την εξωτερική, ειδικά σε σκούρα οχήματα ή χωρίς σκίαση.

Το συχνό λάθος των οδηγών

Το βασικό λάθος είναι το εξής:

Μπαίνουν στο αυτοκίνητο και ενεργοποιούν αμέσως το A/C στην ανακύκλωση (recirculation), χωρίς να έχει απομακρυνθεί πρώτα ο καυτός αέρας.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα:

-το σύστημα να προσπαθεί να ψύξει ήδη υπερθερμασμένο αέρα
-μεγαλύτερη καταπόνηση του A/C
-πιο αργή αίσθηση δροσιάς στην καμπίνα

Τι κάνουν οι επαγγελματίες

Επαγγελματίες detailers και οδηγοί στόλων ακολουθούν μια πιο αποτελεσματική σειρά:

-Ανοίγουν όλες τις πόρτες ή τα παράθυρα για 20–60 δευτερόλεπτα, ώστε να αποβληθεί ο υπερθερμασμένος αέρας.
-Ξεκινούν την οδήγηση με εξωτερική εισαγωγή αέρα (fresh air mode), για να συνεχιστεί η αποβολή θερμότητας.
-Μετά από 1–2 λεπτά ενεργοποιούν το A/C και μόνο όταν πέσει η θερμοκρασία περνούν σε ανακύκλωση.

Αυτή η διαδικασία βοηθά το σύστημα να δουλεύει πιο αποδοτικά και μειώνει τον χρόνο ψύξης.

Τι λένε οι ειδικοί για το A/C

Τεχνικοί συστημάτων κλιματισμού επισημαίνουν ότι το air condition δεν “παράγει κρύο”, αλλά αφαιρεί θερμότητα από τον αέρα. Όταν ο αρχικός αέρας είναι υπερβολικά ζεστός, το σύστημα χρειάζεται περισσότερο χρόνο και ενέργεια για να τον επεξεργαστεί.

Επιπλέον πρακτικές για λιγότερη ζέστη
-Χρήση αντηλιακού παρμπρίζ όταν το όχημα είναι σταθμευμένο
-Στάθμευση σε σκιά όπου είναι δυνατόν
-Ελαφρύ άνοιγμα εξαερισμού πριν την είσοδο στο όχημα
-Αποφυγή σκούρων καλυμμάτων στο ταμπλό

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