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ΤΟΜ: Μέχρι 30 Ιουνίου η εγγραφή οχημάτων για τη χορηγία ηλεκτροκίνησης

ΠΟΛΙΤΗΣ AUTO

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Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χορηγίας θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026, υπενθυμίζει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ).

Η εγγραφή των οχημάτων για τα οποία θα εγκριθεί χορηγία στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης του Σχεδίου Χορηγιών για προώθηση της ηλεκτροκίνησης θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026, ενώ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της χορηγίας θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026, υπενθυμίζει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ).

Εξάλλου, το ΤΟΜ ανακοίνωση ότι θα αποσταλεί προκαταρκτική έγκριση σε επιλαχόντα δικαιούχο της Κατηγορίας Χορηγίας Δ5 στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η απόφαση λήφθηκε μετά την παρέλευση της προθεσμίας για ανάρτηση ή αποστολή παραγγελίας οχήματος από δικαιούχο προκαταρκτικής έγκρισης, όπως προβλέπεται στον Οδηγό του Σχεδίου.

Συγκεκριμένα, η προκαταρκτική έγκριση του δικαιούχου με αριθμό αίτησης Δ5.1111 ακυρώθηκε, καθώς δεν αναρτήθηκε παραγγελία οχήματος εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Κατά συνέπεια, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, προκαταρκτική έγκριση θα αποσταλεί στον επόμενο κατά σειρά επιλαχόντα της Κατηγορίας Δ5, με αριθμό αίτησης Δ5.1954 και θέση κλήρωσης 667, προκειμένου να προχωρήσει στην ανάρτηση παραγγελίας εντός της προθεσμίας που θα καθορίζεται στο σχετικό μήνυμα έγκρισης.

ΚΥΠΕ

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