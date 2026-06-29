Η ιστορία του Mazda RX-7 που καθιέρωσε από το 1978 την αντισυμβατική τεχνολογία του περιστροφικού κινητήρα

Τα τρία στοιχεία που σηματοδοτούν το «DNA» της Mazda είναι η χαρά της οδήγησης, η ελαφριά κατασκευή και ο περιστροφικός κινητήρας. Στοιχεία που τα βρίσκουμε στην ιαπωνική εταιρεία εδώ και πολλές δεκαετίες.

Ένα από τα μοντέλα που συγκίνησε για τις επιδόσεις του ήταν το Mazda RX-7, που παρουσιάστηκε το 1978. Ήταν το πρώτο σπορ μοντέλο μαζικής παραγωγής της Mazda που έμελλε να γίνει το πιο δημοφιλές σε πωλήσεις όχημα με περιστροφικό κινητήρα στην ιστορία.

Το μοντέλο έλαβε μέρος σε εκατοντάδες αγώνες σε όλη την Ευρώπη από την πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε και ήταν το αυτοκίνητο που συνδύασε την πρωτοποριακή εμφάνιση με τις επιδόσεις. Πολλές εμφανίσεις σε αγώνες έγιναν και στην Αμερική. Το RX-7 κέρδισε πάνω από 100 αγώνες του πρωταθλήματος IMSA, σημειώνοντας περισσότερες νίκες από οποιοδήποτε μοντέλο ανεξαρτήτως μάρκας. Οι αγωνιστικές δάφνες του RX-7 έφτασαν μέχρι και την Αυστραλία όπου κυριάρχησε στο τοπικό πρωτάθλημα αντοχής, από το 1982 μέχρι το 1984, αλλά και στον 12ωρο αγώνα του Bathurst.

Η τεράστια εμπειρία στο πεδίο των αγώνων, είχε ως αποτέλεσμα την εκτόξευση της ισχύος του RX-7 στους 710 ίππους, χάρη στον κινητήρα με τους 4 ρότορες ο οποίος έφερε την επανάσταση στο κατεστημένο των αγώνων αυτοκινήτων με εμβολοφόρο κινητήρα, όταν το 1991 το μοντέλο κατέκτησε την πρώτη θέση στον αγώνα των 24 ωρών του Le Mans. Ακόμη και σήμερα το συγκεκριμένο μοντέλο εξακολουθεί να παραμένει το μοναδικό αυτοκίνητο με μη εμβολοφόρο κινητήρα που κέρδισε το συγκεκριμένο αγώνα, γράφοντας αναμφισβήτητα μία από τις πλέον ιστορικές σελίδες στην ιστορία του περιστροφικού κινητήρα.

Η πρώτη γενιά RX-7 που ξεκίνησε να πωλείται στην Ιαπωνία το 1978 και την επόμενη χρονιά στην Ευρώπη, προκάλεσε αμέσως αίσθηση. Με βάρος λίγο πάνω από 1.000 κιλά, το αυτοκίνητο διέθετε ισχύ από 100 έως 135 ίππων που του εξασφάλιζε κορυφαίες επιδόσεις. Η τοποθέτηση του μικρού σε διαστάσεις κινητήρα, ακριβώς πίσω από τον εμπρός άξονα, η κίνηση στους πίσω τροχούς και η σχεδόν τέλεια κατανομή βάρους, συνετέλεσαν στο να χαρίσουν στο αυτοκίνητο απαράμιλλη οδική συμπεριφορά.

Το αεροδυναμικό RX-7 προσέφερε πολύ περισσότερα στην κατηγορία τιμής του και ήταν εκπληκτικά διασκεδαστικό στην οδήγηση, εξασφαλίζοντας μία μοναδική σχέση οδηγού-αυτοκινήτου. Η έκδοση turbo ανέβασε στους 160 του ίππους. Η δεύτερη γενιά του παρουσιάστηκε το 1985 σε design στυλ Porsche και περιλάμβανε έναν αριθμό βελτιώσεων στον τομέα των επιδόσεων και στο σύστημα υπερσυμπίεσης. Η λύση της υπερσυμπίεσης, αποδείχθηκε ότι ταίριαζε ιδανικά στον περιστροφικό κινητήρα λόγω των χαρακτηριστικών της ροής της εξαγωγής και της αρκετά ικανοποιητικής ενίσχυσης της ροπής στις μεσαίες στροφές. Αρχικά το μοντέλο ήταν διαθέσιμο στην Ευρώπη με ένα ατμοσφαιρικό κινητήρα 150 και 180 ίππων και στη συνέχεια ακολουθούσαν εκδόσεις με twin-scroll turbo με 200 ίππους. Το μοντέλο με την κορυφαία ιπποδύναμη έφτανε τα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 6 δευτερόλεπτα και είχε τελική 240 χλμ./ώρα.

Η τρίτη και τελευταία γενιά που παρουσιάστηκε το 1992, ήταν ένα καθαρόαιμο αυτοκίνητο επιδόσεων, όπου ένας νέος σειριακός υπερσυμπιεστής εκτόξευε την ιπποδύναμη του κινητήρα στους 239 ίππους. Σύμφωνα με τους οπαδούς του, το αυτοκίνητο ήταν το μοντέλο με το καλύτερο κράτημα από όλα τα RX-7. Ο χρόνος των 5,3 δευτερολέπτων για τα 0-100 χλμ./ώρα και τα 250 χλμ./ώρα της τελικής εξασφάλισαν στο διθέσιο αμάξωμα των 1.300 κιλών μία θέση ανάμεσα στα κορυφαία σπορ αυτοκίνητα της εποχής του. Το 1996 σταμάτησε να πωλείται στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς εκπομπών ρύπων.

Το 2002 είναι η χρονιά που σήμανε το τέλος ενός από τα πιο ξεχωριστά σπορ αυτοκίνητα της ιστορίας. Μεταξύ 1978 και 2002 από τη γραμμή παραγωγής πέρασαν 811.634 μονάδες, αριθμός που αποτελεί μακράν τη μεγαλύτερη παραγωγή από οποιοδήποτε μοντέλο με περιστροφικό κινητήρα.

Το πνεύμα του RX-7 συνέχιζε να ζει, καθώς ο διάδοχός του το RX-8 ήταν αυτό που ακολούθησε το 2003 και έβαλε τα θεμέλια για πολλές τεχνολογικές καινοτομίες του μέλλοντος. Όπως το RX-8 HydrogenRE που μπορούσε να κινηθεί είτε με υδρογόνο ή με βενζίνη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Mazda, με το RX-7 πραγματοποίησε τεράστια άλματα όσον αφορά τη μηχανολογία κατασκευής κινητήρων χαμηλού βάρους, το σπορ design και την οδηγική απόλαυση. Έγινε το αυτοκίνητο που ενσωματώνει με τον καλύτερο τρόπο τη φήμη της Mazda σε ό,τι αφορά την προσήλωσή της σε οτιδήποτε αντισυμβατικό, καθώς το RX-7 συνεχίζει να εμπνέει πολλούς σχεδιαστές και μηχανολόγους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ