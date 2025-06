Περιορισμένη έκδοση Mercedes G-Class Edition Stronger than the 1980s

Η Mercedes παντρεύει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον με την έκδοση περιορισμένης παραγωγής Mercedes G-Class Edition Stronger than the 1980s, ένα μοντέλο που αποτίνει φόρο τιμής στη σειρά W460, την πρώτη G-Class που έθεσε τα θεμέλια για τη δημιουργία του θρύλου Geländewagen.

Η έκδοση περιορίζεται σε μόλις 460 μονάδες και επομένως καθίσταται εξαιρετικά περιζήτητη για συλλέκτες όπως και για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν τη ρετρό αισθητική με τις σύγχρονες τεχνολογίες. Διατίθεται στις εκδόσεις G 450 d και G 500 και αποκλειστικά σε τρία χρώματα, τα Agave green solid, Cream solid και Colorado beige solid.

Εμφανισιακά, η Mercedes G-Class Edition Stronger than the 1980s υιοθετεί τον σχεδιαστικό χαρακτήρα των G-Class της δεκαετίας του 1980, με το χαρακτηριστικό πορτοκαλί χρώμα και διάφορα στοιχεία του αμαξώματος.

Μαύρο χρώμα φέρει και η προστασία του κάτω μέρους του αμαξώματος, ενώ την vintage εμφάνιση συμπληρώνουν οι κλασικές ζάντες ελαφρού κράματος, αλλά και το αστέρι της Mercedes στο καπό που υιοθετεί το ιστορικό έμβλημα, με τα γράμματα “Mercedes-Benz” και το δάφνινο στεφάνι σε μπλε φόντο. Η πίσω πόρτα κοσμείται από μια αυθεντική στιλιστική πινελιά των ’80s, ένα ασημί σήμα με τη μαύρη ένδειξη “Mercedes-Benz”, όπως και από ένα ειδικό κάλυμμα ρεζέρβας.

Την off-road αισθητική ενισχύουν επιλεγμένα στοιχεία από το πακέτο εξοπλισμού PROFESSIONAL Line Exterior όπως οι λασπωτήρες, τα προστατευτικά πλέγματα για τα μπροστινά φώτα και τα ελαστικά παντός εδάφους, ενώ διαθέσιμες προαιρετικά είναι και οι ράγες οροφής. Παράλληλα, τμήμα του εξοπλισμού είναι και το πακέτο μαύρων λογότυπων Manufaktur με το χερούλι της πόρτας να διαθέτει το ανάγλυφο λογότυπο που πλαισιώνεται από μικρό προτζέκτορα στους εξωτερικούς.

Φόρο τιμής στην W460 αποτίνει και το εσωτερικό του μοντέλου, όπου το κεντρικό τμήμα των δερμάτινων μαύρων καθισμάτων είναι επενδυμένο με ύφασμα dove grey. Το διακοσμητικό χερούλι στο ταμπλό μπροστά από τον συνοδηγό φέρει την ένδειξη “STRONGER THAN THE 1980s” και στα πλαϊνά σπόϊλερ δεσπόζουν πλάκες που απεικονίζουν σε ανάγλυφη μορφή το βουνό Schöckl κοντά στο Γκρατς, το πεδίο δοκιμών όπου η G-Class από το 1979 αποδεικνύει τις εκτός δρόμους ικανότητές της. Στην κονσόλα κάθε οχήματος υπάρχει επίσης η επιγραφή “1 of 460” τονίζοντας περαιτέρω την αποκλειστικότητα της συγκεκριμένης έκδοσης. Τα ρετρό στοιχεία πλαισιώνονται από σύγχρονες τεχνολογίες, όπως οι ψηφιακές οθόνες αφής, το πολυ-λειτουργικό τιμόνι από δέρμα Nappa, το ηχοσύστημα Burmester® 3D surround sound και η γυάλινη οροφή.

Η Mercedes-Benz G-Class Edition Stronger than the 1980s είναι ήδη διαθέσιμη για παραγγελία στη Γερμανία.