Τρεις συλλήψεις για την απαγωγή 22χρονου από το Κέντρο Υποδοχής Κοφίνου

Στη σύλληψη τριών προσώπων προχώρησε την Παρασκευή η Αστυνομία σχετικά με την απαγωγή 22χρονου από το Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στην Κοφίνου και την πρόκληση σωματικής βλάβης στο ίδιο πρόσωπο.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά τα αδικήματα της απαγωγής, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης κ.ά., μέλη της προχώρησαν χθες, βάσει δικαστικών ενταλμάτων, στη σύλληψη τριών προσώπων. Πρόκειται, αναφέρει, για άντρες ηλικίας 32, 29 και 26 ετών, οι οποίοι τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Σάββατο, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής τους.

Ο Περιφερειακός Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου συνεχίζει τις εξετάσεις.

Η καταγγελία έγινε στην Αστυνομία στις 13 Αυγούστου. Συγκεκριμένα, αναφέρει, στις 13/08/2025 γύρω στις 8:30, καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, η απαγωγή 22χρονου, από το Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στην Κοφίνου. Μέλη του Αστυνομικού Σταθμού Κοφίνου, μετέβησαν στο σημείο και από τις εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι το ίδιο βράδυ, ο 22χρονος απαχθέντας, δέχθηκε αρχικά τηλεφώνημα από άλλα πρόσωπα, με σκοπό να συναντηθεί μαζί τους. Ο 22χρονος, συναντήθηκε στη συνέχεια με τρία πρόσωπα έξω από το Κέντρο Φιλοξενίας και ακολούθως επιβιβάστηκε στο όχημά τους.

«Μετά την παρέλευση 30 λεπτών, φιλικά πρόσωπα του 22χρονου, επικοινώνησαν με την Αστυνομία και κατήγγειλαν ότι προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν με τον 22χρονο, ωστόσο το κινητό του τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο και πιθανόν αυτός, να έπεσε θύμα απαγωγής».

Γύρω στις 10:30 το ίδιο βράδυ, ο 22χρονος επικοινώνησε με φιλικά του πρόσωπα, αναφέροντάς τους ότι προηγουμένως είχε απαχθεί και ότι οι απαγωγείς του, τον είχαν παρατήσει παρά την αερογέφυρα Κοφίνου. Αυτός, μεταφέρθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε εκδορές στο πρόσωπο και στον λαιμό.

