H Samsung θα παράξει τα νέας γενιάς τζιπ τεχνητής νοημοσύνης της Tesla

Μετά την είδηση της συμφωνίας, η μετοχή της Samsung εκτινάχθηκε κατά 6,8%, ενώ η μετοχή της Tesla ενισχύθηκε κατά 1,9%.

 

H Tesla υπέγραψε συμφωνία ύψους 16,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τη Samsung για την προμήθεια επεξεργαστών. Μετά από αυτή τη συνεργασία το εργοστάσιο της Samsung στο Τέιλορ του Τέξας θα παράξει τα νέας γενιάς τζιπ τεχνητής νοημοσύνης της αυτοκινητοβιομηχανίας που ανήκει στον Ίλον Μασκ.

Μετά από αυτή τη συνεργασία το εργοστάσιο της Samsung στο Τέιλορ του Τέξας θα παράγει τα νέας γενιάς τζιπς τεχνητής νοημοσύνης της Tesla.

Πηγή: cnn.gr

