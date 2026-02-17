Αναγνώρισε τον παππού του στις φωτό της Καισαριανής - Δείχνει σπάνια κειμήλια και διηγείται την ιστορία του

Σε νέες δηλώσεις προχώρησε σήμερα ο εγγονός του Θρασύβουλου Καλαφατάκη που αναγνωρίστηκε στις φωτό με τους εκτελεσθέντες της Καισαριανής.

Όπως έγραψε χθες το iefimerida.gr, o Θρασύβουλος Μαράκης έμαθε από το ΚΚΕ ότι ταυτοποιήθηκε από τις φωτογραφίες πως είναι ο παππούς του και μοιράστηκε στο iefimerida πληροφορίες για όσα γνωρίζει γι’ αυτόν, από όσα έμαθε από την οικογένειά του, καθώς στα 65 του είδε για πρώτη φορά την επίμαχη φωτογραφία με τον παππού του.

Όπως είπε, το πρόσωπο του παππού του το αναγνώρισε μια γυναίκα 90 ετών, η οποία είδε τη φωτογραφία από την κόρη της.

Τώρα, μιλώντας στο neakriti.gr, περιέγραψε τον παππού του ως εξής: «Απ’ ό,τι ξέρω από τη μητέρα μου, ήταν ένας ψηλός, γεροδεμένος και δεν φοβόταν τίποτα. Δεν τον σταματούσε τίποτα. Δεν ήθελε να υπογράψει ως κομμουνιστής ότι απαρνείται το κόμμα, και γι’ αυτό τον πήγαν στις αθηναϊκές φυλακές».

Γεννημένος το 1914 στον Πλατανιά, από εύπορη οικογένεια, ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης ασχολήθηκε με τη γεωργία και τη γαλακτοκομία και πολύ γρήγορα ανέπτυξε πλούσια δράση ως πρωτοπόρος του προοδευτικού κινήματος. Συνελήφθη το 1939, καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση και το 1943 μεταφέρθηκε στο Χαϊδάρι.

Όταν ο παππούς του έσωσε από το απόσπασμα έναν 19χρονο

Ανάμεσα στους 200 κομμουνιστές που επιλέχθηκαν από τους Γερμανούς για να εκτελεστούν τον Μάιο του 1944 ήταν και ο, 19χρονος τότε, Αθανάσιος Κουρεμέντζας από τη Θήβα, ο οποίος γλίτωσε χάρη στον ηρωισμό του Θρασύβουλου Καλαφατάκη.

«Οι Γερμανοί μπήκαν στη φυλακή και διάλεξαν τους 200 να τους σκοτώσουν. Τους πιο νέους. Ο παππούς μου μαζί με άλλους δύο έβγαλαν αυτόν τον 19χρονο από το καμιόνι και στη θέση τους έβαλαν έναν γέρο. Ο 19χρονος έζησε, μπήκε τότε στην Τράπεζα Πίστεως, έκανε καριέρα, και το 1975 ήρθε για επιθεώρηση στο κατάστημα Χανίων. Τότε μου πρόσφερε δουλειά στην τράπεζα και πήγα 14 χρόνων», είπε ο κ. Μαράκης.

Τα ενθύμια που έχει από τον παππού του είναι μια φωτογραφία, μια ληξιαρχική κατάσταση της εποχής, ένα βιβλίο με τους εκτελεσθέντες κατά τη Γερμανική Κατοχή και το όνομα που κληρονόμησε. Κάποια από τα κειμήλια αυτά τα μοιράστηκε με το neakriti.gr.

Τα κειμήλια του Θρασύβουλου Μαράκη για τον παππού του

