Σοκάρει ένα από τα θύματα του Έπσταϊν: Ήταν μόλις 14 ετών όταν έπεσε στα χέρια του - «Με χρησιμοποιούσε σαν κούκλα»

Ένα από τα θύματα του Τζέφρι Έπσταϊν περιγράφει με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες το μαρτύριο που έζησε, μιλώντας αποκλειστικά στην Daily Mail.

Η Μαρίνα Λασέρντα ήταν μόλις 14 ετών όταν της σύστησαν τον άνδρα που, όπως πίστευε τότε, θα μπορούσε να της ανοίξει τις πόρτες ενός κόσμου γεμάτου ευκαιρίες. Αντί γι’ αυτό, βρέθηκε παγιδευμένη σε έναν εφιάλτη τεσσάρων ετών, στο επίκεντρο ενός από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης και διακίνησης ανηλίκων στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία, με διεθνείς διαστάσεις.

Το 14 ετών τότε θύμα του Τζέφρι Έπσταϊν

Γεννημένη στη Βραζιλία, μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ηλικία οκτώ ετών. Στην πρώτη τάξη του λυκείου εργαζόταν ήδη σε τρεις δουλειές για να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά της. Το σπίτι της δεν ήταν ασφαλές καταφύγιο. Ο πατριός της είχε φυλακιστεί για σεξουαλική κακοποίηση εις βάρος της όταν ήταν μεταξύ οκτώ και δώδεκα ετών, ενώ η σχέση της με τη μητέρα της ήταν τεταμένη.

Μέσα σε αυτή την ευάλωτη συγκυρία, μια άλλη νεαρή κοπέλα τής πρότεινε να εργαστεί για τον πολυεκατομμυριούχο Έπσταϊν, λέγοντάς της ότι μπορούσε να κερδίσει 300 δολάρια για ένα «μασάζ» διάρκειας 30 λεπτών.

Για μια 14χρονη χωρίς πόρους, το ποσό ήταν δελεαστικό. Επιπλέον, της παρουσιάστηκε ως ένας «ισχυρός και σημαντικός άνθρωπος» της Νέας Υόρκης, με γνωριμίες που θα μπορούσαν να τη βοηθήσουν να κυνηγήσει το όνειρό της, το οποίο -σύμφωνα με την ίδια- ήταν να γίνει μπαλαρίνα ή να εμφανιστεί στο Μπρόντγουεϊ.

«Με προετοίμασε αργά και μετά με βίασε»

Η Λασέρντα περιγράφει πως η πρώτη επαφή με τον Έπσταϊν ήταν μέρος μιας μεθοδικής διαδικασίας «προετοιμασίας» (grooming). «Με προετοίμασε πολύ αργά», λέει. «Και μετά, ξαφνικά, με βίασε. Θα έλεγα ότι ήταν σεξ, αλλά στα 14 δεν κάνεις σεξ - σε βιάζουν».

Πριν από το πρώτο «μασάζ», μια άλλη κοπέλα τής είπε ότι θα έπρεπε να βγάλουν τα πουκάμισά τους, «όπως με το μπικίνι, όπως όταν πας στην παραλία».

Η κανονικοποίηση της κατάστασης, η ψευδαίσθηση ότι «όλοι το κάνουν», λειτούργησαν ως ψυχολογική παγίδα. Όταν ο Έπσταϊν της ζήτησε να βγάλει το σουτιέν της και τη ρώτησε αν μπορούσε να την αγγίξει, εκείνη απάντησε επανειλημμένα «όχι». Βρισκόταν, όπως λέει, «σε πλήρες σοκ».

Ωστόσο, υπέκυψε, ενώ εκείνος αυνανιζόταν μπροστά της. Αργότερα, η κοπέλα που τη στρατολόγησε την επέπληξε επειδή «αναστάτωσε» τον Έπσταϊν, λέγοντάς της πως άλλες θα ένιωθαν «τυχερές» αν βρίσκονταν στη θέση της.

Η Λασέρντα εξηγεί ότι ο Έπσταϊν δεν ήταν βίαιος με την κλασική έννοια. «Δεν με χτύπησε ποτέ. Ήταν χαρισματικός, ευγενικός. Αυτό τον έκανε πιο επικίνδυνο». Η απειλητική του δύναμη κρυβόταν στην ικανότητά του να παρουσιάζει την εκμετάλλευση ως ευκαιρία.

«Με χρησιμοποιούσε σαν κούκλα»

Καθώς περνούσαν τα χρόνια, η κακοποίηση έγινε «κανονικότητα». Ο Έπσταϊν άρχισε να τη χρησιμοποιεί ως παράδειγμα προς τις άλλες ανήλικες. «Με χρησιμοποιούσε σαν κούκλα», λέει. «Μου έλεγε να τους δείχνω πώς να κινούν το σώμα τους. Έλεγε: “Αυτό κάνει ένα καλό κορίτσι”».

Της ζήτησε επίσης να στρατολογεί νέες έφηβες, δίνοντάς της οδηγίες να φέρνει μόνο κορίτσια με μαθητική ταυτότητα, ώστε να αποδεικνύεται η ηλικία τους. Όσο εκείνη πλησίαζε τα 18, ο ίδιος εκνευριζόταν που δεν μπορούσε να του βρίσκει «αρκετά νέες».

Αναφερόμενη ως «Ανήλικη Θύμα 1» στο κατηγορητήριο του 2019, η Λασέρντα συνέβαλε καθοριστικά στην άσκηση διώξεων εις βάρος του Έπσταϊν, μήνες πριν ο τελευταίος βρεθεί νεκρός στο κελί του στο Metropolitan Correctional Center του Μανχάταν.

Σήμερα, μιλώντας στην Daily Mail, η Λασέρντα έστρεψε τα βέλη της και προς τον πρίγκιπα Άντριου, κατηγορώντας τον ότι «αγνοεί πλήρως» τα αιτήματα των θυμάτων να καταθέσει στις ΗΠΑ για όσα γνώριζε σχετικά με τον Έπσταϊν.

«Δεν θέλει να επιστρέψει στην Αμερική για να απαντήσει σε ερωτήσεις. Όμως, όταν ήταν φίλος με τον Έπσταϊν, ερχόταν συνεχώς», υποστηρίζει.

Ο ίδιος ο πρώην πρίγκιπας έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Υπενθυμίζεται ότι το 2025 το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσιοποίησε περισσότερα από τρία εκατομμύρια αρχεία που σχετίζονται με την υπόθεση. Η Λασέρντα και άλλα θύματα περίμεναν ότι η κίνηση αυτή θα οδηγούσε σε διαφάνεια και σε νέες έρευνες για πιθανούς συνεργούς.

Αντί γι’ αυτό, ξέσπασε νέο κύμα οργής, καθώς σημαντικός όγκος εγγράφων παρέμεινε αδημοσίευτος, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις προσωπικά δεδομένα θυμάτων -ονόματα, διευθύνσεις, ακόμη και γυμνές φωτογραφίες- δεν είχαν επαρκώς λογοκριθεί.

«Αφιέρωσαν χρόνο για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, αλλά όχι εμάς», λέει η Λασέρντα. «Νομίζω ότι προσπαθούν να μας κάνουν να σιωπήσουμε. Αλλά δεν θα τα καταφέρουν».

Tα σκοτεινά email

Στα αρχεία περιλαμβάνονται αναφορές σε γυναικολόγους της Νέας Υόρκης, στους οποίους ο Έπσταϊν έστελνε κορίτσια για εξετάσεις, αντισύλληψη ή άλλες ιατρικές διαδικασίες. Email δείχνουν ότι χρηματοδοτούσε ραντεβού και παρείχε «συμβουλές» σχετικά με μεθόδους αντισύλληψης, ακόμη και για ενδεχόμενες εγκυμοσύνες.

Σε ένα μήνυμα, γυναίκα ενημέρωνε ότι βρισκόταν στην πέμπτη εβδομάδα κύησης. Η απάντηση του Έπσταϊν ήταν: «Πρέπει να πάρεις τελική απόφαση σύντομα, πριν η φύση κάνει το έργο της».

Η φυλακισμένη συνεργός του καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία, Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή 20 ετών για σεξουαλική διακίνηση, επικαλέστηκε την Πέμπτη τροπολογία του αμερικανικού συντάγματος κατά την πρόσφατη ακρόασή της στο Κογκρέσο, αρνούμενη να απαντήσει σε ερωτήσεις.

Ο δικηγόρος της δήλωσε ότι θα ήταν διατεθειμένη να μιλήσει «πλήρως και ειλικρινά» αν της χορηγηθεί χάρη από τον πρόεδρο.

Η Λασέρντα αντέδρασε έντονα σε κάθε ενδεχόμενο επιείκειας. Σε επιστολή επιζώντων προς την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής τονίζεται ότι η Μάξγουελ ήταν «κεντρική και απαραίτητη αρχιτέκτονας» του δικτύου διακίνησης.

«Πρέπει να πιστέψουμε μια γυναίκα που έχει ψευδορκήσει;» διερωτάται η Λασέρντα.

Παρά τη φρίκη των αναμνήσεων, η Λασέρντα δηλώνει πως το γεγονός ότι μιλάει δημόσια δεν την «τραυματίζει ξανά». Αντίθετα, «είναι θεραπευτικό για μένα», λέει.

