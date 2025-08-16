Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Auto

Ο Μπίλι Τζόελ κλείνει το κατάστημα μοτοσυκλετών λόγω διάγνωσης με εγκεφαλική πάθηση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο τραγουδιστής μετακομίζει στη Φλόριντα, αφού διαγνώστηκε με μια σπάνια, αλλά θεραπεύσιμη, πάθηση του εγκεφάλου που ονομάζεται ιδιοπαθής υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης (NPH).

Έπειτα από σχεδόν 15 χρόνια λειτουργίας, το «20th Century Cycles», το δημοφιλές κατάστημα μοτοσυκλετών του Μπίλι Τζόελ στο Λονγκ Άιλαντ, κλείνει.

Ο τραγουδιστής μετακομίζει στη Φλόριντα, αφού διαγνώστηκε με μια σπάνια, αλλά θεραπεύσιμη, πάθηση του εγκεφάλου που ονομάζεται ιδιοπαθής υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης (NPH).

Το κατάστημα φιλοξενούσε την εκτεταμένη συλλογή σπάνιων και ακριβών μοτοσυκλετών του Τζόελ, τις οποίες «αγόρασε, κατασκεύασε, προσάρμοσε, τροποποίησε και αντάλλαξε» κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, όπως μοιράστηκε ο μουσικός σε ένα βίντεο για το κατάστημα.

Σύντομα έγινε τουριστικό αξιοθέατο και έφερε έσοδα στο Oyster Bay, κάτι που ήλπιζε να συμβεί ο Τζόελ στην πόλη που απέχει μόλις 15 λεπτά με το αυτοκίνητο από τη γενέτειρά του, το Hicksville.

Κάτοικοι μίλησαν στο CBS και εξέφρασαν την απογοήτευσή τους.

«Είναι πάντα ωραίο να τον βλέπεις μερικές φορές να μπαίνει ή να βγαίνει [από το μαγαζί]», σημείωσε η Αλίς Μπαλντούτσι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2023, ένα τμήμα του δρόμου που βρίσκεται το κατάστημα μετονομάστηκε σε «Οδό Μπίλι Τζόελ», κάτι που θα παραμείνει και μετά τη μετακόμιση του σταρ.

«Ένα από τα κύρια πράγματα που μπορείτε να κάνετε στο Oyster Bay είναι να δείτε τις μοτοσυκλέτες», δήλωσε ο Στέφεν Σπράχμαν.

«Ενώ μπορεί να χάνουμε αυτό το μουσείο μοτοσικλετών, δεν χάνουμε την αγάπη μας», δήλωσε με τη σειρά του στο CBS ο δήμαρχος της πόλης, Τζόζεφ Σαλαντίνο.

ΚΥΠΕ-ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

AUTO

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited