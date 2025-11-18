Στρατηγική για Μεσόγειο, αλιεία και άμυνα: Οι άξονες της Κυπριακής Προεδρίας όπως παρουσιάστηκαν στις Βρυξέλλες

Τον κεντρικό ρόλο της Κύπρου στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της συνεργασίας στη Μεσόγειο κατά τη διάρκεια της επερχόμενης Προεδρίας της ΕΕ τόνισε ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών της ΕΕ, Κώστας Καδής, μιλώντας την Τρίτη στο 2o «Cyprus Forum Brussels» που έλαβε χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από τον οργανισμό Oxygen for Democracy, σε συνεργασία με τον Ευρωβουλευτή του ΔΗΣΥ - EPP Λουκά Φουρλά, τους οποίους ο Επίτροπος ευχαρίστησε θερμά για την πρόσκληση. Στη συζήτηση έλαβε μέρος και η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κύπρου στην ΕΕ, Χριστίνα Ράφτη.

Ο Επίτροπος Καδής άνοιξε την εκδήλωση απευθύνοντας χαιρετισμό, στον οποίο υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτελεί «μοναδική ευκαιρία» για την Κύπρο να συμβάλει στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπη και να δείξει ότι «ακόμα και τα μικρότερα κράτη μέλη μπορούν να προσφέρουν μια ξεκάθαρη όραση και προστιθέμενη αξία στην κοινή προσπάθεια της Ένωσης». Πρόσθεσε ότι ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας, η χρονική στιγμή του φόρουμ δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερη ώστε για να αξιολογηθεί η πρόοδος σε κρίσιμα ζητήματα της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας ατζέντας.

Επιπλέον, ο Επίτροπος επεσήμανε ότι η Κύπρος θα επικεντρωθεί σε τρεις βασικούς άξονες: την ανάπτυξη μιας βιώσιμης μπλε οικονομίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τη βελτίωση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών. «Ο ωκεανός δεν είναι απλώς ένας πόρος, αλλά ένα οικοσύστημα που χρειάζεται προστασία και βιώσιμη διαχείριση», τόνισε.

Μεταξύ των βασικών πρωτοβουλιών που ανακοίνωσε περιλαμβάνονται η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τους Ωκεανούς (European Ocean Pact), με την ίδρυση ενός Ocean Board την άνοιξη του 2026, το οποίο θα κατευθύνει την εφαρμογή του Συμφώνου σε όλους τους σχετικούς τομείς, η προετοιμασία του Ocean Act, ενός νομοθετικού πλαισίου που θα ενισχύσει τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα στη διακυβέρνηση των θαλασσών, καθώς και η ανάπτυξη του συστήματος «Nautilus», ενός νέου μοντέλου παρατήρησης των ωκεανών, το οποίο θα ενισχύσει την αυτονομία και την ηγεσία της ΕΕ στη διαχείριση δεδομένων.

Ο κ. Καδής αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη Μεσόγειο, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος θα παίξει κεντρικό ρόλο στην ενίσχυση της συνεργασίας και της σταθερότητας στην περιοχή. «Η Μεσόγειος είναι η κοινή μας θάλασσα, και η Κύπρος αποτελεί δύναμη σταθερότητας και συνεργασίας», ανέφερε. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, η Κύπρος θα φιλοξενήσει υψηλού επιπέδου διάσκεψη τον Μάιο του 2026, με στόχο την αξιολόγηση της προόδου της Διακήρυξης MedFish4Ever και την ανανέωση της δέσμευσης για βιώσιμη αλιεία στη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τον Επίτροπο, ένα ακόμη βασικό στοιχείο της Κυπριακής Προεδρίας θα είναι η παρουσίαση μιας κοινής στρατηγικής για τα νησιά και τις παραθαλάσσιες κοινότητες της ΕΕ, σε συνεργασία με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, Ραφαέλε Φίττο. Η στρατηγική αυτή θα στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της οικονομικής διαφοροποίησης των νησιωτικών περιοχών, εξασφαλίζοντας ότι κανένα νησί ή παραθαλάσσια περιοχή δεν θα μείνει πίσω στην πράσινη και μπλε μετάβαση της Ευρώπης.

Ο Επίτροπος έκλεισε την ομιλία του με αισιοδοξία για τα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας. «Είμαι βέβαιος ότι μαζί μπορούμε να επιτύχουμε φιλόδοξα και ουσιαστικά αποτελέσματα. Αναμένω με ενθουσιασμό τη συνεργασία με τους Κυπρίους συναδέλφους και εταίρους μας, για να κάνουμε αυτήν την Προεδρία ένα ορόσημο προόδου και συνεργασίας για τους ωκεανούς, την αλιεία και τις παραθαλάσσιες κοινότητές μας», ανέφερε.

Από την πλευρά της, η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Κύπρου στην ΕΕ, Χριστίνα Ράφτη, περιέγραψε τις προτεραιότητες της επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την άμυνα και τη μετανάστευση.

Τόνισε στην ομιλία της ότι η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ σε μια περίοδο γεωπολιτικής αστάθειας και μεγάλων προκλήσεων. «Σε λιγότερο από ενάμιση μήνα, η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ σε ένα σημείο του θεσμικού κύκλου με ένα ώριμο και αρκετά γεμάτο κληρονομημένο πρόγραμμα, και σε ένα ασταθές παγκόσμιο πλαίσιο», ανέφερε.

Η κ. Ράφτη υπογράμμισε ότι η Κύπρος είναι αποφασισμένη να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρώπης να γίνει πιο ανταγωνιστική, πιο έτοιμη σε θέματα άμυνας και να ενισχύσει τον ρόλο της ως παγκόσμιος παράγοντας σταθερότητας.

Ένα από τα βασικά θέματα που ανέφερε η κ. Ράφτη είναι η συνεχιζόμενη υποστήριξη της Ουκρανίας. «Για την Κύπρο, ένα κράτος μέλος που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κατοχή, αυτή η δέσμευση είναι αυτονοήτη», είπε, αναφερόμενη στη ρωσική εισβολή. Σχετικά με τη διεύρυνση της ΕΕ, η κ. Ράφτη επεσήμανε ότι αποτελεί γεωστρατηγική ανάγκη για την Ένωση. «Για εμάς, η διεύρυνση ενισχύει το γεωπολιτικό βάρος μας. Για τους εταίρους μας, τις υποψήφιες χώρες, αυτή είναι μια στρατηγική επιλογή, καθώς επιλέγουν μια πορεία που περιλαμβάνει τόσο οφέλη όσο και ευθύνες», ανέφερε.

Η Κύπρος δεσμεύτηκε να προωθήσει πρακτικά βήματα για όλες τις υποψήφιες χώρες, με βάση την πρόοδό τους, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία της διαδικασίας, είπε. «Είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε πρακτικά βήματα για όλους τους υποψηφίους, σύμφωνα με την πρόοδό τους, με στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας», τόνισε.

Ανέφερε, εξάλλου, πως «μια από τις κύριες προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας θα είναι πώς να προωθήσουμε την εργασία για το ΠΔΠ μετά το 2028. Στόχος μας είναι να καθοδηγήσουμε τις συζητήσεις με τρόπο που θα διευκολύνει την πολιτική συμφωνία έως το τέλος του 2026. Η πρόθεσή μας είναι να βασιστούμε στη δουλειά της Δανικής Προεδρίας και να παράξουμε ένα ώριμο και ολοκληρωμένο πλαίσιο διαπραγμάτευσης για τον Ιούνιο του 2026, το οποίο θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», δήλωσε η κ. Ράφτη.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος ανέφερε ότι η Κύπρος θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, με στόχο την επίτευξη στρατηγικής αυτονομίας έως το 2030. «Συμφωνούμε πλήρως με τον στόχο να καταστεί η Ευρώπη έτοιμη σε θέματα άμυνας έως το 2030, κάτι που σημαίνει και την αύξηση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης», τόνισε.

Σχετικά με την ανταγωνιστικότητα, η κ. Ράφτη ανέφερε ότι αποτελεί υπερκείμενη προτεραιότητα της Προεδρίας. «Η ανταγωνιστικότητα αποτελεί υπερκείμενη προτεραιότητα της Προεδρίας μας. Με βάση την υπάρχουσα δυναμική, η απλοποίηση θα παραμείνει κεντρική στην ατζέντα μας», είπε. Επεσήμανε, επίσης, τον κρίσιμο ρόλο της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. «Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ψηφιοποίηση και η καινοτομία μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών μας», πρόσθεσε.

Η κ. Ράφτη σημείωσε, ακόμη ότι «η μετανάστευση παραμένει μια από τις κύριες ανησυχίες των πολιτών και της Κύπρου». Τόνισε ότι Κύπρος θα εργαστεί για την ομαλή εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση, που θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο του 2026, καθώς και για την προώθηση νομοθεσίας σχετικά με την εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης.

Επιπλέον, η Κυπριακή Προεδρία θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε κοινωνικά ζητήματα, όπως η προσβασιμότητα στην κατοικία, ενώ θα προωθήσει και πρωτοβουλίες όπως το Ocean Pact και η Νησιωτική Πρωτοβουλία. «Και φυσικά, όπως ανέφερε και ο Επίτροπος, το Σύμφωνο για τους Ωκεανούς και η Νησιωτική Πρωτοβουλία θα αποτελέσουν μέρος της Προεδρίας μας», είπε.

Αναφερόμενη στην περίοδο μέχρι την έναρξη της Προεδρίας, η κ. Ράφτη τόνισε ότι «καθώς πλησιάζουμε την Προεδρία, οι προετοιμασίες ανεβάζουν ταχύτητα».

«Μπορώ να πω ότι είμαστε πολύ περήφανοι και ενθουσιασμένοι που αναλαμβάνουμε την Προεδρία την 1η Ιανουαρίου 2026», κατέληξε.

