Ποιο είναι το νέο ταχύτερο ηλεκτρικό στον κόσμο;

Η Yangwang κατέγραψε πρόσφατα στην πίστα δοκιμών ATP νέο παγκόσμιο ρεκόρ τελικής ταχύτητας από EV, φτάνοντας τα 472.41 χλμ./ ώρα στη Γερμανία. Το επίτευγμα σημειώθηκε με το πιο πρόσφατο U9 Track Edition, το οποίο στο τέλος της ημέρας αναδείχθηκε το ταχύτερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο στον κόσμο.

Το Yangwang U9 Track Edition είναι δομημένο πάνω στην ίδια πλατφόρμα e4 και τη βασική τεχνική αρχιτεκτονική DiSus-X του U9, που διατίθεται σήμερα στην Κίνα. Επιπλέον, υιοθετεί την πρώτη πλατφόρμα οχημάτων εξαιρετικά υψηλής τάσης 1200V μαζικής παραγωγής στον κόσμο, σε συνδυασμό με ένα σύστημα θερμικής διαχείρισης, βελτιστοποιημένο για ακραίες συνθήκες.

Αυτός ο συνδυασμός της υπάρχουσας τεχνικής υποδομής με τις πρωτοποριακές βελτιώσεις ανεβάζει τις επιδόσεις του U9 Track Edition σε πρωτοφανή επίπεδα.

Η κατάρριψη παγκόσμιων ρεκόρ ταχύτητας απαιτεί αδιάκοπη παροχή ισχύος και εξαιρετική σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες. Η πλατφόρμα e4 του U9 Track Edition διαθέτει το πρώτο σύστημα τεσσάρων κινητήρων υψηλής απόδοσης στον κόσμο με ικανότητα περιστροφής στις 30.000 σ.α.λ. — παρέχει μέγιστη ισχύ 555 kW ανά κινητήρα και συνολική ισχύ συστήματος άνω των 3.000 ίππων!

Αυτό προσδίδει στο όχημα μια εκπληκτική αναλογία ισχύος – βάρους που φτάνει τα 1.217 άλογα ανά τόνο, καθιστώντας το ένα από τα κορυφαία μοντέλα στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία.

Επιπλέον, το σύστημα τεσσάρων κινητήρων της πλατφόρμας e4, το οποίο κατανέμει ανεξάρτητα την ροπή, «διαβάζει» σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση της επιφάνειας του οδοστρώματος, ρυθμίζοντας τη ροπή σε κάθε τροχό με πολύ υψηλή συχνότητα που υπερβαίνει τις 100 φορές ανά δευτερόλεπτο. Ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες, διατηρεί τον πλήρη έλεγχο του αμαξώματος, χωρίς ολίσθηση των τροχών ή απώλεια πρόσφυσης.

Το DiSus-X Intelligent Body Control System πραγματοποιεί γρήγορες και ανεξάρτητες ρυθμίσεις στην ανάρτηση κατά τον κατακόρυφο άξονα, σε κάθε γωνία του οχήματος στη δυναμική επιτάχυνση, στις στροφές ή σε ανώμαλες επιφάνειες.

Αυτό όχι μόνο καταστέλλει τις κλίσεις κατά τον διαμήκη και εγκάρσιο άξονα στην επιτάχυνση και τις στροφές, ενισχύοντας την άνεση και την αυτοπεποίθηση του οδηγού, αλλά βελτιστοποιεί επίσης ενεργά την επιφάνεια επαφής των ελαστικών με το δρόμο, μεγιστοποιώντας την πρόσφυση. Σε συνεργασία με την πλατφόρμα e4, διασφαλίζει τόσο τη σταθερότητα του οχήματος όσο και την ασφάλεια στην οδήγηση.

Σε αντίθεση με τα «παραδοσιακά» supercars, το Yangwang U9 υιοθετεί την καινοτόμο αρχιτεκτονική «e4 Platform + DiSus-X», εισάγοντας τον “έλεγχο αμαξώματος” σε αγωνιστικά σενάρια και εξερευνώντας τα όρια ασφάλειας και απόδοσης των supercars σε περιβάλλον πίστας.

Επιπλέον, το U9 Track Edition διατηρεί τον αεροδυναμικό σχεδιασμό του τρέχοντος U9 και είναι εξοπλισμένο με ενισχυμένο, προαιρετικό εμπρόσθιο αεροδυναμικό βοήθημα από ανθρακονήματα, που βρίσκεται ήδη σε μαζική παραγωγή, επαληθεύοντας πλήρως τον επιστημονικό σχεδιασμό και την τεχνική αξιοπιστία του U9 υπό συνθήκες λειτουργίας εξαιρετικά υψηλών ταχυτήτων.

Με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και της αντοχής των ελαστικών σε ακραίες συνθήκες οδήγησης, η Yangwang αξιοποίησε τα δεδομένα και τα ευρήματα από τις εκτεταμένες δοκιμές που πραγματοποίησε πέρυσι στη Γερμανία. Μαζί με την Giti Tire, ανέπτυξε ένα semi-slick ελαστικό αποκλειστικά για την πίστα.

Το υψηλών επιδόσεων αυτό ελαστικό διαθέτει γόμα με βελτιστοποιημένη σύνθεση υλικών και ειδική χάραξη πέλματος. Παράλληλα, μια καινοτόμος επεξεργασία οδόντωσης στη ζώνη επαφής ελαστικού–ζάντας, σε συνδυασμό με λιπαντικό υψηλού ιξώδους, μειώνει την ολίσθηση μεταξύ ελαστικού και ζάντας κατά την απότομη επιτάχυνση ή το φρενάρισμα. Έτσι περιορίζονται οι άσκοπες απώλειες ροπής και η φθορά του ελαστικού, ενώ βελτιώνεται η προβλεψιμότητα και η σταθερότητα κατά τους δυναμικούς ελιγμούς.

Το ρεκόρ καταρρίφθηκε από τον Γερμανό επαγγελματία οδηγό Marc Basseng, ο οποίος είχε βρεθεί στη θέση του οδηγού και κατά το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα το 2024.

Με το νέο παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, η Yangwang επαναπροσδιορίζει την έννοια του βιώσιμου hypercar. Με την υποστήριξη της BYD και τη δέσμευσή της για καινοτομία και βιωσιμότητα, η κινεζική μάρκα αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής για να επιτυγχάνει απαράμιλλη απόδοση, ασφάλεια και οδηγική εμπειρία.

