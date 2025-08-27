Γαλλία: Χάνει και το λαϊκό έρεισμα ο Μπαϊρού – Νέες προειδοποιήσεις για την Οικονομία

Τουρκάλα τραγουδίστρια ερμήνευσε σε άπταιστα ελληνικά το «Όλα σε θυμίζουν» της Χαρούλας Αλεξίου (βίντεο)

Ακούστε την ερμηνεία της Σεβάλ Σαμ.

Σε άπταιστα ελληνικά ερμήνευσε η Τουρκάλα τραγουδίστρια Σεβάλ Σαμ το «Όλα σε θυμίζουν» της Χαρούλας Αλεξίου.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε πριν από λίγους μήνες σε τουρκική εκπομπή, επιλέγοντας να πει το συγκεκριμένο κομμάτι που έχει συνδεθεί με τη φωνή της Ελληνίδας ερμηνεύτριας.

Η ιδιαίτερη χροιά της και ο τρόπος με τον οποίο απέδωσε το τραγούδι - σε μουσική του Μάνου Λοΐζου και στίχους του Μανώλή Ρασούλη - εντυπωσίασαν τους παρευρισκόμενους στο πλατό, που την παρακολουθούσαν με ενθουσιασμό.

Στη συνέχεια, δημοσιεύτηκε σχετικό απόσπασμα στα social media από λογαριασμούς που κοινοποιούν περιεχόμενο με τη Σεβάλ Σαμ.

Δείτε το βίντεο

