«Δεν μπορούν να παίζονται παιχνίδια με τα σημεία διέλευσης» λέει ο Τατάρ

«Δεν μπορούν να παίζονται παιχνίδια με τα σημεία διέλευσης», δήλωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, κάνοντας λόγο για «μονομερείς ενέργειες» που προκαλούν αβεβαιότητα και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο κοινοτήτων, κατά την έκφρασή του.

Σε δηλώσεις του στην τουρκοκυπριακή εφημερίδα «Κίπρις», ο κ. Τατάρ είπε ότι η κατάσταση στα οδοφράγματα προκάλεσε «ανησυχία και αβεβαιότητα» στην τουρκοκυπριακή κοινότητα.

«Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να δημιουργεί αβεβαιότητα στον λαό μας», δήλωσε και πρόσθεσε ότι τέτοια περιστατικά εγκυμονούν τον κίνδυνο να βαθύνουν περαιτέρω τη δυσπιστία.

«Τα σημεία διέλευσης είναι διμερή και αφορούν και τις δύο πλευρές. Για κάθε ρύθμιση ή εργασία που πρόκειται να γίνει, η ενημέρωση είναι απαραίτητη. Διαφορετικά, προκαλούνται αχρείαστες εντάσεις» είπε.

Στις δηλώσεις του ο Τ/κ ηγέτης είπε επίσης ότι τα σημεία διέλευσης πρέπει να υπηρετούν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και όχι να γίνονται πεδίο κρίσεων. Ανέφερε, επίσης, ότι την ώρα που καταβάλλονται προσπάθειες σε συνεννόηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων, θα πρέπει να αποφεύγονται κινήσεις που περιπλέκουν τη λειτουργία των υφιστάμενων ή προκαλούν παρεξηγήσεις, κατά την έκφρασή του.

Ο Ερσίν Τατάρ απηύθυνε έκκληση στον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη να επιδεικνύει μεγαλύτερη ευαισθησία. «Ο στόχος πρέπει να είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας και της κουλτούρας συνεργασίας. Ο Ελληνοκύπριος ηγέτης (Νίκος) Χριστοδουλίδης πρέπει να είναι πιο ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα και να αποφεύγει πρακτικές που οδηγούν σε παρεξηγήσεις», κατέληξε.

ΚΥΠΕ

