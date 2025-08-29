Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Auto

Ακόμα ένα «αυτογκόλ» του Ίλον Μασκ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο CEO της Tesla απασχόλησε μετά από καιρό ξανά τον αυτοκινητικό Τύπο με μία αιχμηρή δήλωση που μάλλον δεν έπρεπε να έχει κάνει.

Ύστερα από αρκετούς μήνες πιο συγκρατημένων δημόσιων εμφανίσεων και δηλώσεων, ο Ίλον Μασκ επέστρεψε στα social media, όπου πέταξε μία «σπόντα» προς τον CEO της Mercedes, Όλα Κελένιους.

Ο τελευταίος, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Handelsblatt, προειδοποίησε για τον «κίνδυνο καταστροφής της αυτοκινητοβιομηχανίας» εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επανεξετάσει τους στόχους της για την απαγόρευση πώλησης νέων αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης μετά το 2035.

O Κελένιους δεν μιλούσε μόνο για την Mercedes, αλλά για ολόκληρη την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς εκπροσωπεί και την ACEA, την Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων.

Η δημόσια παρέμβασή του αναμεταδόθηκε ευρέως, και δεν άργησε να φτάσει στα μάτια του Μασκ. Η απάντηση του CEO της Tesla ήταν λιτή αλλά αιχμηρή: «Απλώς φτιάξτε καλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα!».

Ωστόσο, η προσπάθεια για έναν εύστοχο «τσακωμό» μάλλον του γύρισε μπούμερανγκ. Ο Μασκ κινδύνεψε με αυτή την ατάκα να ενοχλήσει μία από τις ισχυρότερες ενώσεις κατασκευαστών, την ώρα που η Tesla αντιμετωπίζει σοβαρά θέματα στη Γηραιά Ήπειρο το 2025.

 

Η γκάμα της δείχνει σημάδια γήρανσης, η αυτόνομη οδήγηση προκαλεί προβλήματα στις ΗΠΑ και οι πωλήσεις καταγράφουν πτώση τους τελευταίους μήνες, ειδικά στην Ευρώπη.

Αντιθέτως, η Mercedes ετοιμάζεται να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά των ηλεκτρικών. Η νέα CLA προσφέρει μεγάλη αυτονομία και προηγμένη τεχνολογία, ενώ η νέα, αμιγώς ηλεκτρική GLC που θα παρουσιαστεί σύντομα στο Μόναχο φαίνεται ικανή να κοντράρει ευθέως το Model Y.

Η ειρωνεία είναι ότι η αιχμηρή κριτική του Ίλον Μασκ όχι μόνο δεν ενίσχυσε τη θέση της Tesla, αλλά τόνισε και κυρίως υπενθύμισε σε όλους τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εταιρεία του στην ευρωπαϊκή αγορά.

Τελικά, ακόμη και για έναν δισεκατομμυριούχο CEO, ένα γρήγορο tweet μπορεί να γίνει… αυτογκόλ.

Πηγή: newsauto.gr

Tags

AUTOAUTO NEWS

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited