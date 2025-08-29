Ακόμα ένα «αυτογκόλ» του Ίλον Μασκ

Ύστερα από αρκετούς μήνες πιο συγκρατημένων δημόσιων εμφανίσεων και δηλώσεων, ο Ίλον Μασκ επέστρεψε στα social media, όπου πέταξε μία «σπόντα» προς τον CEO της Mercedes, Όλα Κελένιους.

Ο τελευταίος, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Handelsblatt, προειδοποίησε για τον «κίνδυνο καταστροφής της αυτοκινητοβιομηχανίας» εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επανεξετάσει τους στόχους της για την απαγόρευση πώλησης νέων αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης μετά το 2035.

O Κελένιους δεν μιλούσε μόνο για την Mercedes, αλλά για ολόκληρη την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς εκπροσωπεί και την ACEA, την Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων.

Η δημόσια παρέμβασή του αναμεταδόθηκε ευρέως, και δεν άργησε να φτάσει στα μάτια του Μασκ. Η απάντηση του CEO της Tesla ήταν λιτή αλλά αιχμηρή: «Απλώς φτιάξτε καλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα!».

Ωστόσο, η προσπάθεια για έναν εύστοχο «τσακωμό» μάλλον του γύρισε μπούμερανγκ. Ο Μασκ κινδύνεψε με αυτή την ατάκα να ενοχλήσει μία από τις ισχυρότερες ενώσεις κατασκευαστών, την ώρα που η Tesla αντιμετωπίζει σοβαρά θέματα στη Γηραιά Ήπειρο το 2025.

NEWS: The CEO of Mercedes criticised the European Union's plan to ban CO2-emitting vehicles from 2035.



"We need a reality check. Otherwise we are heading at full speed against a wall," Mercedes CEO Ola Kaellenius said of the 2035 goal, adding that Europe's car market could… pic.twitter.com/0OSnnLAsaK — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) August 11, 2025

Η γκάμα της δείχνει σημάδια γήρανσης, η αυτόνομη οδήγηση προκαλεί προβλήματα στις ΗΠΑ και οι πωλήσεις καταγράφουν πτώση τους τελευταίους μήνες, ειδικά στην Ευρώπη.

Αντιθέτως, η Mercedes ετοιμάζεται να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά των ηλεκτρικών. Η νέα CLA προσφέρει μεγάλη αυτονομία και προηγμένη τεχνολογία, ενώ η νέα, αμιγώς ηλεκτρική GLC που θα παρουσιαστεί σύντομα στο Μόναχο φαίνεται ικανή να κοντράρει ευθέως το Model Y.

Η ειρωνεία είναι ότι η αιχμηρή κριτική του Ίλον Μασκ όχι μόνο δεν ενίσχυσε τη θέση της Tesla, αλλά τόνισε και κυρίως υπενθύμισε σε όλους τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εταιρεία του στην ευρωπαϊκή αγορά.

Τελικά, ακόμη και για έναν δισεκατομμυριούχο CEO, ένα γρήγορο tweet μπορεί να γίνει… αυτογκόλ.

Πηγή: newsauto.gr