F1: Ποιος πρώην οδηγός της συνελήφθη;

Οι πιο παλιοί φίλοι του σπορ θα τον έχετε βρει ήδη. Πρόκειται για τον Βραζιλιάνο Τάρσο Μάρκες, πρώην οδηγό της Minardi και πρώτο ομόσταβλο του Φερνάντο Αλόνσο το 2001.

Ο 49χρονος Μάρκες συνελήφθη από τις αρχές της Βραζιλίας για παράνομη κατοχή αυτοκινήτου πολυτελείας. Οδηγούσε μία Lamborghini Gallardo στο Σάο Πάολο, χωρίς πινακίδες και οι αστυνομικοί τον σταμάτησαν για έλεγχο. Έπειτα από περαιτέρω έρευνα στα στοιχεία του αυτοκινήτου οι αρχές ανακάλυψαν χρέος του Μάρκες, σχετικά με το αυτοκίνητο, ύψους 1,3 εκατομμυρίων βραζιλιάνικων ρεάλ. Περίπου 200.000 ευρώ δηλαδή.

Ο Μάρκες είχε οδηγήσει για λογαριασμό της Minardi για δύο σύντομες περιόδους. Είχε πάρει την πρώτη και μοναδική πλήρη σεζόν του στο σπορ το 2001 με teammate τον rookie, τότε, Φερνάντο Αλόνσο. Είχε τερματίσει, μάλιστα, πάνω από τον Αλόνσο στην βαθμολογία του πρωταθλήματος! Κανείς τους δεν είχε βαθμολογηθεί αλλά ο Μάρκες είχε μία 9η θέση σαν καλύτερο τερματισμό έναντι του Νάντο.

Έκτοτε αγωνίστηκε σποραδικά σε διάφορες σειρές αγώνων, κυρίως στα βραζιλιάνικα stock cars. Παράλληλα ασχολήθηκε και με την εμπορία πολυτελών αυτοκινήτων. Αν και αυτό το τελευταίο του εγχείρημα μάλλον τον έχει φέρει σε δύσκολη οικονομική θέση.

