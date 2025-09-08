Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

H εταιρεία A.I. Motokinisi Ltd είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των αυτοκινήτων Porsche στην Κύπρο με εκθεσιακούς χώρους σε Λευκωσία και Λεμεσό.

Η Porsche παρουσιάζει την ασύρματη επαγωγική φόρτιση (Porsche Wireless Charging) για ηλεκτρικά οχήματα, εμπνευσμένη από τη φόρτιση κινητών τηλεφώνων.

 

  • Θα είναι ο πρώτος κατασκευαστής αυτοκινήτων που θα διαθέσει στην αγορά σύστημα ασύρματης φόρτισης, ξεκινώντας με το νέο Cayenne Electric στο τέλος του 2025.
  • Η τεχνολογία βασίζεται σε μία πλάκα βάσης (floor plate) που τοποθετείται στο γκαράζ ή σε εξωτερικό χώρο στάθμευσης, ενώ το αυτοκίνητο φέρει δέκτη στο κάτω μέρος του. Η φόρτιση ξεκινά αυτόματα μόλις το όχημα παρκάρει στη σωστή θέση.
  • Η απόδοση φτάνει έως και 90%, σε επίπεδα αντίστοιχα με την ενσύρματη φόρτιση AC.
  • Η διαδικασία είναι απλή και ασφαλής, με αισθητήρες για αποφυγή εμποδίων ή ξένων αντικειμένων.
  • Το σύστημα είναι ενσωματωμένο στην εφαρμογή My Porsche για έλεγχο και προγραμματισμό φόρτισης.
  • Η Porsche στοχεύει να διαθέσει το σύστημα στην Ευρώπη το 2026, ενώ αργότερα θα ακολουθήσουν και άλλες αγορές.
  • Παράλληλα, το Cayenne Electric θα υποστηρίζει και υπερταχεία φόρτιση DC έως 400 kW για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

 

Η Porsche τονίζει ότι η ευκολία, η καθημερινή χρηστικότητα και οι υποδομές φόρτισης είναι καθοριστικοί παράγοντες για την αποδοχή της ηλεκτροκίνησης — και με την ασύρματη φόρτιση κάνει ένα σημαντικό βήμα προς το μέλλον.

