Ο σχεδιαστής της Mercedes τα «χώνει» σε Audi και BMW

Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου, εκεί όπου η γερμανική τριάδα –Audi, BMW, Mercedes– συνηθίζει να επιδεικνύει την τεχνολογική και αισθητική της υπεροχή, ο λόγος των στελεχών σπάνια ξεφεύγει από το πρωτόκολλο της διπλωματικής ευγένειας.

Όμως ο Gorden Wagener, επικεφαλής σχεδιασμού της Mercedes-Benz, αποφάσισε να πετάξει το «βελάκι» του με σπάνια ειλικρίνεια.

Κοιτώντας το Concept C της Audi, δεν δίστασε να δηλώσει πως το εσωτερικό του «μοιάζει να έχει σχεδιαστεί το 1995».

Ένα σχόλιο που χτύπησε σαν ηλεκτροσόκ στην ατμόσφαιρα της έκθεσης, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς ότι το συγκεκριμένο πρωτότυπο φιλοδοξεί να σηματοδοτήσει τη νέα εποχή της Audi στα sportscars.

Για τον Wagener, όμως, το εσωτερικό του μοιάζει «υπερβολικά γνώριμο» και «στερείται τεχνολογίας».

Δεν σταμάτησε εκεί. Ρίχνοντας δεύτερο «καρφί», αυτή τη φορά προς τη BMW και το φουτουριστικό εσωτερικό της Neue Klasse, χαρακτήρισε τη διάταξη των οθονών «περίπλοκη και αποπροσανατολιστική», επιμένοντας πως τα υπερμεγέθη digital displays –όπως η δική τους MBUX Hyperscreen των 39 ιντσών– αποτελούν μονόδρομο για το μέλλον.

Η ειρωνεία είναι πως ο ίδιος παραδέχτηκε ότι αγαπά τα «αναλογικά» στοιχεία, ωστόσο ξεκαθάρισε: «Δεν μπορείς να αγνοήσεις την οθόνη. Αν βάλεις μικρή οθόνη, είναι σαν να λες στον οδηγό ότι κάθεται σε μικρό αυτοκίνητο».

Ένα μήνυμα-σφαίρα για τον μινιμαλισμό της Audi, αλλά και για την πολυεπίπεδη προσέγγιση της BMW.

Στην πραγματικότητα, η κόντρα αυτή ξεπερνά τις λεπτομέρειες του σχεδιασμού. Αποτυπώνει τον ευρύτερο αγώνα επικράτησης στην “καμπίνα του μέλλοντος”, εκεί όπου η ισορροπία ανάμεσα στην ψηφιακή υπερβολή και την εργονομική καθαρότητα θα καθορίσει ποιος θα ηγηθεί στο premium παιχνίδι.

Το ερώτημα τώρα είναι αν η Audi και η BMW θα απαντήσουν εξίσου αιχμηρά ή αν θα αφήσουν τα επόμενα μοντέλα τους να μιλήσουν στη γλώσσα που όλοι καταλαβαίνουμε: εκείνη του δρόμου και της αγοράς.

