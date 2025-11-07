Κουμής: Αύξηση χειμερινών προγραμμάτων μεγάλων διοργανωτών ταξιδίων

Οι μεγάλοι διοργανωτές ταξιδιών του ΗΒ αναμένεται να αυξήσουν σε ικανοποιητικό βαθμό τα χειμερινά τους προγράμματα προς την χώρα μας, δήλωσε ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής με την ολοκλήρωση της Παγκόσμιας Έκθεσης Τουρισμού (WTM), στο Λονδίνο.

Η φετινή έκθεση, που συμπλήρωσε 45 χρόνια ζωής, συγκέντρωσε περισσότερους από 40.000 επαγγελματίες του τουρισμού από πάνω από 180 χώρες, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της βρετανικής πρωτεύουσας ως παγκόσμιου κόμβου για τη βιομηχανία των ταξιδιών.

Ο Υφυπουργός Τουρισμού πραγματοποίησε δεκάδες συναντήσεις με τους πρωταγωνιστές του παγκόσμιου τουρισμού, οι οποίοι αποτελούν και στρατηγικούς εταίρους της Κύπρου.

«Τα μηνύματα θα έλεγα ότι είναι μόνο θετικά καθώς η υψηλή επισκεψιμότητα έφερε επιδόσεις ρεκόρ οι οποίες είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστούν και το 2026. Εκείνο που είναι πλέον πιο σημαντικό για μας είναι να αυξηθεί η επισκεψιμότητα και κατά τη χειμερινή περίοδο. Θεωρώ ότι κατά τη θερινή περίοδο έχουμε πλέον αγγίξει το απόλυτο», δήλωσε μεταξύ άλλων στο ΚΥΠΕ ο κ. Κουμής.

Γεγονός, σημείωσε, «που μαρτυρούν και τα στατιστικά στοιχεία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «είναι χαρακτηριστικό πως μόνο από την βρετανική αγορά από τον Ιανουάριο μέχρι τον Σεπτέμβριο η αύξηση της τουριστικής κίνησης το 2025 σε σύγκριση με το 2024 ήταν 5,2%, σε σύγκριση με το 2023, 10,4% και σε σύγκριση με το 2022, 19,2%».

Παράλληλα ο Υφυπουργός Τουρισμού τόνισε στο ΚΥΠΕ ότι «κατά την διάρκεια των συναντήσεων μας με τους στρατηγικούς εταίρους της Κύπρου, δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στο πως μπορεί να αναπτυχθεί ο χειμερινός τουρισμός το 2026».

«Τα μηνύματα που λάβαμε και γι αυτό το θέμα όμως είναι αισιόδοξα, υπό την έννοια ότι τουλάχιστον οι μεγάλοι διοργανωτές ταξιδιών αναμένεται να αυξήσουν, σε ικανοποιητικό βαθμό, τα χειμερινά τους προγράμματα προς την χώρα μας».

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν συνολικά πάνω από 70 συνεδρίες και πάνελ, με τη συμμετοχή διεθνών προσωπικοτήτων του τουρισμού, στελεχών αεροπορικών και ξενοδοχειακών ομίλων, αλλά και ειδικών σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι βιώσιμες υποδομές.

Ο κ. Κουμής συμμετείχε σε αρκετές από αυτές όπως στην συνεδρία με θέμα «Επανεξετάζοντας τα Μοντέλα Επενδύσεων στον Τουρισμό: Δημιουργία Κινήτρων Νέας Γενιάς», ενώ μεταξύ των συναντήσεων που πραγματοποίησε ήταν και με τον Σέρβο ομόλογο του Χουσεΐν Μέμιτς.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων της έκθεσης βρέθηκαν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες του τουρισμού της επόμενης δεκαετίας: η πράσινη μετάβαση, η τεχνολογική καινοτομία και η προσαρμογή στις νέες ταξιδιωτικές συνήθειες μετά την πανδημία.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές η φετινή έκθεση ήταν η μεγαλύτερη στην ιστορία της, χάρη στην πρόσφατη επέκταση του εκθεσιακού χώρου του ExCeL κατά 25%. Το γεγονός αυτό επέτρεψε τη συμμετοχή εκατοντάδων νέων εκθετών και εταιρειών.

Πηγή: ΚΥΠΕ