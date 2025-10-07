Μια αξέχαστη εμπειρία που συνδύασε τον αθλητισμό, την τέχνη και τη γαστρονομία, πρόσφερε ο Όμιλος Πηλακούτα στους πελάτες και φίλους της Range Rover αλλά και στα μέλη του Elea Golf Club, στο πλαίσιο του Range Rover Experience, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου στο Elea Golf Club στην Πάφο.

Το τουρνουά γκολφ έδωσε την ευκαιρία στα μέλη του Club να ζήσουν τη χαρά της αναμέτρησης σε ένα μοναδικό παιχνίδι, με τον μεγάλο νικητή να αποχωρεί με ένα συλλεκτικό δώρο από τη Range Rover. Πέρα όμως από τον αγώνα, τα μέλη είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά μερικά από τα πιο ξεχωριστά μοντέλα της γκάμας Range Rover, να συνομιλήσουν με τους ειδικούς Product Experts και να βυθιστούν σε μια ολοκληρωμένη Modern Luxury εμπειρία που συνδύασε το πάθος για το γκολφ με τον κόσμο της Range Rover.

Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν premium δραστηριότητες, όπως ειδικά μαθήματα γκολφ με επαγγελματίες instructors αλλά και ένα δημιουργικό art session, που πρόσθεσαν μια premium lifestyle διάσταση στην εκδήλωση.

Η εμπειρία ολοκληρώθηκε με ένα εκλεκτό γευστικό ταξίδι, που επιμελήθηκε το Elea Golf Club, σε μια ατμόσφαιρα που συνδύαζε κομψότητα και χαλαρή πολυτέλεια. Ξεχωριστή νότα στη μέρα πρόσφερε το wine tasting με ειδικά επιλεγμένα κρασιά Κυπερούντα, του Ομίλου PPD Global προσθέτοντας μια ακόμη premium διάσταση στον χαρακτήρα της εκδήλωσης.

Η μουσική και το περιβάλλον συνέβαλαν ώστε κάθε στιγμή να αποπνέει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Range Rover.

Μέσα από το Range Rover Experience, ο Όμιλος Πηλακούτα ανέδειξε για ακόμη μια φορά τη φιλοσοφία της Range Rover: μια μάρκα που δεν περιορίζεται στην τεχνολογική υπεροχή και τον εκλεπτυσμένο σχεδιασμό, αλλά δημιουργεί εμπειρίες που εμπνέουν και μένουν αξέχαστες.