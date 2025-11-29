Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σε εξέλιξη φωτιά σε περιοχή της Ακουρδάλειας - Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύονται με πυροσβεστικά οχήματα από το Τμήμα Δασών, ενώ κατευθύνονται στο σημείο και εκμισθωμένοι προωθητές γαιών από την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (29/11) βόρεια της κοινότητας Ακουρδάλεια στην επαρχία Πάφου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή.

Όπως ανέφερε σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ ο κ. Κεττής, η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε αρχικά με πέντε οχήματα από Πόλη Χρυσοχούς και τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Υπαίθρου Πάφου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε καλαμιώνα, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει την κατάσβεση. 

Επιπρόσθετα, ο κ. Κεττής ανέφερε ότι οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύονται με πυροσβεστικά οχήματα από το Τμήμα Δασών, ενώ κατευθύνονται στο σημείο και εκμισθωμένοι προωθητές γαιών από την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου για δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Tags

ΠΑΦΟΣΠΥΡΚΑΓΙΑΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα