Σε εξέλιξη φωτιά σε περιοχή της Ακουρδάλειας - Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (29/11) βόρεια της κοινότητας Ακουρδάλεια στην επαρχία Πάφου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή.

Όπως ανέφερε σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ ο κ. Κεττής, η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε αρχικά με πέντε οχήματα από Πόλη Χρυσοχούς και τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Υπαίθρου Πάφου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε καλαμιώνα, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει την κατάσβεση.

Επιπρόσθετα, ο κ. Κεττής ανέφερε ότι οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύονται με πυροσβεστικά οχήματα από το Τμήμα Δασών, ενώ κατευθύνονται στο σημείο και εκμισθωμένοι προωθητές γαιών από την Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου για δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.