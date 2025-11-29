Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς την Κύπρο - Εισήλθε στη Μεσόγειο, δορυφορική εικόνα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η σκόνη θα κινηθεί προοδευτικά προς την περιοχή μας, επηρεάζοντας αρχικά δυτικά τμήματα του νησιού κατά τις αυγινές ώρες και ακολούθως το υπόλοιπο νησί με τις πιο αυξημένες συγκεντρώσεις να αναμένονται κατά το πρώτο μισό της Κυριακής.

Βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο, διασχίζει τον Ελλαδικό χώρο με επέκταση προς τη Βόρεια Αφρική. Αυτή η επέκταση του χαμηλού βαρομετρικού έχει ευνοήσει την ανύψωση μεγάλων ποσοτήτων σκόνης από την βόρεια Λιβύη προς τη Μεσόγειο, με ανατολική πορεία προς την περιοχή μας.

Στην πιο κάτω δορυφορική εικόνα, διακρίνεται έντονα η σκόνη (ροζ απόχρωση), με τις πιο μεγάλες συγκεντρώσεις να έχουν εισέλθει ήδη στην Μεσόγειο.

Η σκόνη θα κινηθεί προοδευτικά προς την περιοχή μας, επηρεάζοντας αρχικά δυτικά τμήματα του νησιού κατά τις αυγινές ώρες και ακολούθως το υπόλοιπο νησί, με τις πιο αυξημένες συγκεντρώσεις να αναμένονται κατά το πρώτο μισό της αυριανής ημέρας (Κυριακή).

Ακολούθως η σκόνη θα εκτοπιστεί ανατολικότερα, καθώς οι άνεμοι θα ενισχυθούν από δυτικές κατευθύνσεις κατά το δεύτερο μισό της Κυριακής, αλλά και λόγω εναπόθεσης μέρους της από τις βροχές.

Μπορείτε να βλέπετε τις μετρήσεις ποιότητα αέρα πατώντας εδώ.

Πηγή: kitasweather.com

Tags

ΚΥΠΡΟΣΣΚΟΝΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα