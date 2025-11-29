Έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς την Κύπρο - Εισήλθε στη Μεσόγειο, δορυφορική εικόνα

Βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο, διασχίζει τον Ελλαδικό χώρο με επέκταση προς τη Βόρεια Αφρική. Αυτή η επέκταση του χαμηλού βαρομετρικού έχει ευνοήσει την ανύψωση μεγάλων ποσοτήτων σκόνης από την βόρεια Λιβύη προς τη Μεσόγειο, με ανατολική πορεία προς την περιοχή μας.

Στην πιο κάτω δορυφορική εικόνα, διακρίνεται έντονα η σκόνη (ροζ απόχρωση), με τις πιο μεγάλες συγκεντρώσεις να έχουν εισέλθει ήδη στην Μεσόγειο.

Η σκόνη θα κινηθεί προοδευτικά προς την περιοχή μας, επηρεάζοντας αρχικά δυτικά τμήματα του νησιού κατά τις αυγινές ώρες και ακολούθως το υπόλοιπο νησί, με τις πιο αυξημένες συγκεντρώσεις να αναμένονται κατά το πρώτο μισό της αυριανής ημέρας (Κυριακή).

Ακολούθως η σκόνη θα εκτοπιστεί ανατολικότερα, καθώς οι άνεμοι θα ενισχυθούν από δυτικές κατευθύνσεις κατά το δεύτερο μισό της Κυριακής, αλλά και λόγω εναπόθεσης μέρους της από τις βροχές.

Μπορείτε να βλέπετε τις μετρήσεις ποιότητα αέρα πατώντας εδώ.

Πηγή: kitasweather.com