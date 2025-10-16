Τι ζημιές μπορούμε να πάθουμε αν οδηγούμε με το λαμπάκι της βενζίνης αναμμένο;

Μια κακή συνήθεια, η οποία εν πολλοίς μετετράπη σε αναγκαίο κακό τον καιρό της κρίσης, είναι ο ανεφοδιασμός του αυτοκινήτου μόνο όταν ανάψει το «λαμπάκι» στο καντράν. Πολλοί εξαναγκάστηκαν να μάθουν στην οδήγηση με λίγο καύσιμο στο ντεπόζιτο, διατηρώντας τον κινητήρα και το σύστημα τροφοδοσίας σε αυτή την κατάσταση σχεδόν επί μονίμου βάσεως, από τη στιγμή που η τιμή της βενζίνης έχει στρογγυλοκαθίσει πανελλαδικά εδώ και πόσο καιρό, πάνω από τα 1,7 ευρώ/λίτρο. Μια τακτική, ωστόσο, που μπορεί να προκαλέσει πολλές, και κυρίως πανάκριβες, ζημιές.

Η λιγοστή ποσότητα καυσίμου, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για βενζίνη ή πετρέλαιο, έχει ως αποτέλεσμα την ακανόνιστη τροφοδοσία καυσίμου, δημιουργώντας αντίστοιχα προβλήματα στην καύση. Το μείγμα αναγκαστικά γίνεται πιο φτωχό, προκαλώντας «πειράκια» με τα δεδομένα προβλήματα που επιφέρει στους κυλίνδρους, τα πιστόνια και τις μπιέλες η άναρχη αυτανάφλεξη στον θάλαμο καύσης. Εκτός αυτού, η αστάθεια στην τροφοδοσία μπορεί να περάσει άκαυστο καύσιμο στο σύστημα εξαγωγής και κατ’ επέκταση τον καταλύτη, μειώνοντας την διάρκεια ζωής του. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε τις πιο γνωστές βλάβες, που αφορούν την τρόμπα βενζίνης και τα μπεκ. Αμφότερα, όταν το ντεπόζιτο είναι σχεδόν άδειο, τραβάνε σκουπιδάκια και επικαθίσεις από τον πάτο, με τον κίνδυνο του βουλώματος να αυξάνεται εκθετικά όσο περισσότερο οδηγούμε υπό αυτές τις συνθήκες.

Επιπρόσθετα, η οδήγηση με λιγοστό απόθεμα καυσίμου ενδέχεται να προκαλέσει απότομη ακινητοποίηση του οχήματος και κίνδυνο σύγκρουσης, ειδικά σε δρόμους με κλίση. Η μικρή ποσότητα στο ρεζερβουάρ συγκεντρώνεται σε ένα σημείο, η αντλία αδυνατεί να «ρουφήξει» επαρκή ποσότητα –τραβώντας παράλληλα τα προαναφερθέντα σκουπίδια- και ο κινητήρας μπορεί να ρετάρει ή και να σβήσει εντελώς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οδική ασφάλεια. Όπως υπογραμμίζει άπαντες μηχανικοί, καμία βλάβη δεν είναι ακαριαία – πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Για παράδειγμα, η αντλία ή τα μπεκ δεν θα βουλώσουν μονομιάς αλλά μετά από καιρό οδήγησης στο «λαμπάκι». Παρόλα αυτά, αν τα ανωτέρω μηχανικά μέρη είναι ήδη ταλαιπωρημένα και σταθούμε άτυχοι στην επιλογή βενζινάδικου, βάζοντας λίγη ποσότητα καυσίμου που παράλληλα θα είναι έντονα νοθευμένη, αμφότερα μπορεί να φράξουν ταχύτατα και να οδηγήσουν σε ακινητοποίηση του οχήματος.

