Ηλεκτρικό αυτοκίνητο με αυτονομία 1.300 χιλιόμετρα -Ποιος θα το κατασκευάζει

Το αποκαλούμενο «άγχος της αυτονομίας» που συνοδεύει τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποτελεί «αγκάθι» για αρκετούς αγοραστές, οι οποίοι διστάζουν να εμπιστευτούν ένα όχημα που δεν φέρει θερμικό κινητήρα.

Ωστόσο χάρη στις συνεχείς προσπάθειες αρκετών κατασκευαστών, αυτό το επιχείρημα σύντομα θα αντικρούεται. Μεταξύ αυτών των κατασκευαστών βρίσκεται απ’ ό,τι φαίνεται και η Chery, η οποία μόλις ανακοίνωσε ότι βρίσκεται κοντά στη δημιουργία μιας επαναστατικής μπαταρίας.

Η παρουσίαση του πρωτοτύπου αυτής της νέας μπαταρίας, που προς το παρόν ονομάζεται Rhino S, έγινε στο πλαίσιο του Chery Global Innovation Conference 2025, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου στην πόλη Wuhu.

Εκεί παρουσιάστηκε το πρωτότυπο μιας μπαταρίας στερεάς κατάστασης (all-solid-state battery module) για αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, η οποία εξελίχθηκε από την ίδια την Chery. Η νέα αυτή συστοιχία διαθέτει ενεργειακή πυκνότητα 600 Wh/kg (βατώρες ανά κιλό), επίδοση που την κατατάσσει στις πιο προηγμένες τεχνολογικά στον τομέα.

Η επαναστατική αυτή μπαταρία είναι προϊόν του Ινστιτούτου Έρευνας Μπαταριών Στερεάς Κατάστασης της Chery, το οποίο εξέλιξε έναν πολυμερή στερεό ηλεκτρολύτη που συνδυάζεται με κάθοδο (ηλεκτρόδιο) υψηλής περιεκτικότητας σε μαγγάνιο και λίθιο, επιλογή που προσφέρει θερμική σταθερότητα, ενισχυμένη ασφάλεια, αλλά και αυξημένη ενεργειακή απόδοση.

Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη αυτονομία για όσα οχήματα εξοπλίζονται με αυτή την τεχνολογία, αλλά και μεγάλη ανθεκτικότητα σε ακραίες συνθήκες, ενώ υποστηρίζει ταχεία φόρτιση υψηλής τάσης σε αρχιτεκτονική 800V.

Σύμφωνα με πληροφορίες από κινεζικά μέσα ενημέρωσης, η συγκεκριμένη τεχνολογία θα μπορούσε να επιτρέψει σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο να διανύσει απόσταση 1.200-1.300 χιλιομέτρων με μία φόρτιση.

Η Chery σχεδιάζει τη δοκιμαστική λειτουργία της μπαταρίας από το 2026, ενώ έχει θέσει ως στόχο την παραγωγή της σε ευρεία κλίμακα από το 2027. Η ανακοίνωση αυτή εντείνει ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό για την ενσωμάτωση μπαταριών στερεάς κατάστασης σε μοντέλα παραγωγής, τεχνολογία που θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για την επόμενη γενιά ηλεκτρικών οχημάτων.

Πηγή: carandmotor.gr