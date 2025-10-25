Η ώρα αλλάζει και επηρεάζει τους οδηγούς

Τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, σηματοδοτώντας την καθιερωμένη μετάβαση στη χειμερινή ώρα, βάσει της οδηγίας 2000/84/ΕΚ της Ε.Ε. Η αλλαγή αυτή μπορεί να προσφέρει μια επιπλέον ώρα ύπνου, ωστόσο για τους οδηγούς κρύβει παγίδες που σχετίζονται με την κόπωση, την προσαρμογή και την ορατότητα στους δρόμους.

Η μείωση της διάρκειας της ημέρας σημαίνει ότι νυχτώνει πολύ νωρίτερα – γύρω στις 17:00 – γεγονός που αυξάνει τις ώρες οδήγησης σε σκοτάδι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οδική ασφάλεια. Ιατρικές μελέτες έχουν δείξει ότι η αλλαγή ώρας επηρεάζει τους βιορυθμούς, ενισχύει τον εκνευρισμό και μπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκεια ύπνου, έναν από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες για την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων.

Η προσοχή χρειάζεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη σε αγροτικές περιοχές, όπου η παρουσία άγριων ζώων στους δρόμους, όπως αγριογούρουνα που κινούνται σε κοπάδια, σε συνδυασμό με την ελλιπή φωταγώγηση και σήμανση, αυξάνει τον κίνδυνο σύγκρουσης.

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε και την πρακτική λεπτομέρεια: σε αρκετά παλαιότερα μοντέλα αυτοκινήτων, το ρολόι δεν ρυθμίζεται αυτόματα, γι’ αυτό και η χειροκίνητη διόρθωση παραμένει αναγκαία.

