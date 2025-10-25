Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η Συρία υπέγραψε συμφωνία με διεθνή εταιρεία για υποθαλάσσιο καλώδιο

Θα χρησιμεύσει επίσης ως διάδρομος που θα συνδέει τη Μεσόγειο με τον Ατλαντικό Ωκεανό και την Ερυθρά Θάλασσα.

Το Υπουργείο Tηλεπικοινωνιών της Συρίας υπέγραψε συμφωνία για το πρώτο διεθνές υποθαλάσσιο καλώδιο στη χώρα με την εταιρεία Medusa Submarine Cable System, με έδρα τη Βαρκελώνη, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Ikhbariya, το Σάββατο.

Το υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα στοχεύει να συνδέσει 12 χώρες σε όλη τη Βόρεια Αφρική και τη νότια Ευρώπη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Medusa.

Θα χρησιμεύσει επίσης ως διάδρομος που θα συνδέει τη Μεσόγειο με τον Ατλαντικό Ωκεανό και την Ερυθρά Θάλασσα.

ΚΥΠΕ

