Μηχανικός αποκαλύπτει πως θα καταλάβεις ότι σου λένε ψέματα στο συνεργείο

Η αγορά ενός αυτοκινήτου αποτελεί για πολλούς μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις της ζωής τους, αφού μιλάμε για ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο θα μας συνοδεύει στις καθημερινές μετακίνησεις για τα επόμενα χρόνια.

Και αν η επιλογή του αυτοκινήτου είναι κρίσιμη, άλλο τόσο καθοριστική είναι και η επιλογή του συνεργείου που θα το συντηρεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, ένας έμπειρος μηχανικός από τη Γερμανία σε συνέντευξή που πραγματοποίησε σε γερμανικά μέσα επί τούτου, αποφάσισε να βοηθήσε τους οδηγούς σε αυτό το κομμάτι, αποκαλύποντας τις πιο συνηθισμένες ενδείξεις που μπορούν να προειδοποιήσουν έναν οδηγό πως το συνεργείο του δεν είναι τόσο τίμιο όσο φαίνεται.

Όπως εξηγεί, η εικόνα του συνεργείου –τόσο η ψηφιακή όσο και η φυσική– λέει πολλά. Στην εποχή μας, κάθε επαγγελματική επιχείρηση οφείλει να έχει παρουσία στο διαδίκτυο, είτε μέσω μιας ιστοσελίδας είτε μέσω λογαριασμών στα social media. Παράλληλα, οι αξιολογήσεις στην Google είναι πλέον ένα πολύτιμο εργαλείο για να διαπιστώσει κανείς την ποιότητα των υπηρεσιών, την αξιοπιστία και τη συμπεριφορά του προσωπικού. Αν ένα συνεργείο έχει κακές αξιολογήσεις, η αντίστοιχα δεν διαθέτει καθόλου ψηφιακή παρουσία ή αποφεύγει τις δημόσιες κριτικές, τότε αυτό αποτελεί μια πρώτη κόκκινη σημαία.

Το ίδιο ισχύει, σύμφωνα με τον μηχανικό, και για την εικόνα του χώρου. Ένα συνεργείο γεμάτο ακαταστασία, πεταμένα ανταλλακτικά, σκόνη ή εργαλεία παρατημένα παντού δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. «Η οργάνωση και η καθαριότητα αντικατοπτρίζουν τον τρόπο που ο μηχανικός προσεγγίζει τη δουλειά του», εξηγεί ο μηχανικός.

Ένα ακόμη βασικό σημείο που πρέπει να προσέχει κάθε οδηγός είναι η επικοινωνία. Ένας επαγγελματίας μηχανικός σέβεται τον πελάτη του και αυτό το δείχνει κατά τις μεταξύ τους επαφές τους, με το να απαντά στα τηλεφωνήματα του, να τον ενημερώνει έγκαιρα για την πορεία των εργασιών και να εξηγεί με σαφήνεια τι πρόκειται να κάνει στην περιουσία του.

Εξίσου σημαντική είναι και η κίνηση της πελατείας στο συνεργείο. Αν το συνεργείο δείχνει άδειο κάθε φορά που το επισκέπτεσαι, αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό σημάδι. Στα περισσότερα κεντρικά σημεία, τα αξιόπιστα συνεργεία έχουν πάντα κίνηση, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η δική μας που έχουν έντονα γερασμένο στόλό.

Έτσι, η έλλειψη πελατών μπορεί να σημαίνει ότι οι προηγούμενοι οδηγοί έμειναν δυσαρεστημένοι, είτε λόγω τιμών είτε λόγω κακής εξυπηρέτησης και απόφασιαν να μην ξαναερθούν. Από την άλλη, υπογραμμίζει πως ένα συνεργείο με ουρά πελατών δεν πρέπει να σε αποθαρρύνει απαραίτητα, αρκεί να μπορεί να σε εξυπηρετήσει χωρίς υπερβολικές καθυστερήσεις.

Εκεί που ρίχνει το μεγαλύτερος βάρος, καθώς αποτελεί το πιο συχνό σημείο εξαπάτησης, σύμφωνα με τον Γερμανό μηχανικό, είναι η προτροπή των μηχανικών για τις “έξτρα” εργασίες. Πολλοί οδηγοί πηγαίνουν το αυτοκίνητό τους για μια συγκεκριμένη επιδιόρθωση, μόνο και μόνο για να τους ενημερώσει ο μηχανικός ότι «ανακάλυψε» επιπλέον προβλήματα που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση.

Οι περισσότεροι από αυτούς συνοδεύουν την προειδοποίηση με εκφράσεις , όπως «αν δεν το φτιάξεις τώρα, θα χαλάσει ο κινητήρας», για να πιέσουν ακόμα περισσότερο τον οδηγό να υποκύψει. Στην πραγματικότητα, βέβαια, πρόκειται απλώς για μια τακτική που αποσκοπεί στο να πείσει τον πελάτη να πληρώσει για περιττές εργασίες, χωρίς να χρειάζονται πραγματικά.

Σε κάθε περίπτωση, ο επαγγελματίας μηχανικός συμβουλεύει να ζητάς αναλυτική εξήγηση και γραπτή εκτίμηση κόστους πριν εγκρίνεις οποιαδήποτε πρόσθετη εργασία. Ένας τίμιος τεχνικός θα σου δείξει το πρόβλημα, θα εξηγήσει γιατί πρέπει να επισκευαστεί και θα σου δώσει τον χρόνο να αποφασίσεις, και δεν θα προχωρήσει σε επισκευή χωρίς να σου το γνωστοποιήσει.

Πηγή: carandmotor.gr