Συνάντηση Θεοδοσίου με Αν. Έπαρχο Πάφου για ένταξη κοινοτήτων σε Δίκτυο της Unescο

Συνάντηση με την Αναπληρώτρια Έπαρχο Πάφου Φρόσω Γεωργίου πραγματοποίησε η Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας Ζώων Αντωνία Θεοδοσίου στο πλαίσιο της προώθησης της υποψηφιότητας για ένταξη Συμπλέγματος Κοινοτήτων στο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας της Unesco.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Περιβάλλοντος η κ. Θεοδοσίου ενημέρωσε την κ. Γεωργίου για το περιεχόμενο προηγούμενης συνάντησής της με την προκάτοχό της (Ιούλιος 2025) και παρουσίασε τον αρχικό σχεδιασμό για τα 18 χωριά του Συμπλέγματος Ζ, καθώς και την πρόθεση επέκτασης της πρωτοβουλίας σε επιπλέον κοινότητες που γειτνιάζουν με τις κοιλάδες των ποταμών Ξερού και Διαρίζου.

Η επέκταση, προστίθεται στην ανακοίνωση, αφορά 13 επιπλέον Κοινότητες της Επαρχίας Πάφου (Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων, Αμαργέτη, Αναρίτα, Αξύλου, Γαλαταρία, Ελεδιό, Κοιλίνεια, Κούκλια, Μανδριά, Νατά, Πενταλιά, Παναγία, Στατός-Άγιος Φώτιος) και 1 της Επαρχίας Λευκωσίας (Μυλικούρι).

Έγινε ακόμη αναφορά στην πρόθεση ένταξης της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου στον Φορέα Διαχείρισης του Αποθέματος Βιόσφαιρας.

Η Αν. Έπαρχος εξέφρασε θετική στάση για τη στήριξη σχετικών έργων μέσω των προϋπολογισμών της Επαρχιακής Διοίκησης, τα οποία αναμένεται να έχουν θετικό αποτύπωμα στις Κοινότητες σε συνάρτηση με την προσπάθεια ένταξης στο Απόθεμα Βιόσφαιρας, αναφέρεται.

Καταγράφηκε, επίσης, θετική προσέγγιση για τον ορισμό συντονιστή λειτουργού για να παρακολουθεί το έργο.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν, επίσης, ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ Μιχάλης Κίμωνος και ο Διευθυντής της, Ευγένιος Σάββα.