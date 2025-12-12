Η ΑΚΤΗ σε δικοινοτικό έργο για αξιοποίηση πράσινων αποβλήτων στην γεωργία

Η ΑΚΤΗ συμμετέχει σε δικοινοτικό έργο για την αξιοποίηση των πράσινων αποβλήτων στην γεωργία.

Πρόκειται για το έργο ALL4Compost, ένα νέο ευρωπαϊκό έργο για την κυκλική αξιοποίηση των κλαδεμάτων και των κτηνοτροφικών αποβλήτων και την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών.

Το έργο, αναφέρεται σε δελτίο Τύπου, ξεκινά στην περιοχή της Λεύκας, με τη συμμετοχή του Chamber of Agricultural Engineers ως επικεφαλής φορέα, του Κέντρου Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ, και του Lefke Society for the Preservation of the Environment and Ecology.

Το έργο All4Compost, χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος βοήθειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, "φιλοδοξεί να φέρει στην τουρκοκυπριακή κοινότητα ένα καινοτόμο, οικονομικά βιώσιμο, συμμετοχικό και τοπικά προσαρμοσμένο μοντέλο διαχείρισης γεωργικών κλαδεμάτων και παραγωγής κόμποστ, βασισμένο στην ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών", αναφέρει το δελτίο Τύπου.

Με κεντρικό άξονα τη δημιουργία μιας “Κοινότητας Κόμποστ” στην περιοχή της κατεχόμενης Λεύκας, "το έργο στοχεύει να φέρει κοντά αγρότες, τοπικές αρχές, οργανώσεις και πολίτες, ώστε να συν-διαμορφώσουν και να συν-ιδιοκτήσουν ένα λειτουργικό σύστημα συλλογής γεωργικών κλαδεμάτων και μετατροπής τους σε κόμποστ υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους".

Οι αγρότες θα παρέχουν τα οργανικά τους υπολείμματα και θα λαμβάνουν σε αντάλλαγμα έτοιμο κομπόστ, μειώνοντας τα κόστη τους και συμβάλλοντας ενεργά στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δραστηριότητάς τους.

Η ΑΚΤΗ, αξιοποιώντας την εμπειρία της στη συν-διαχείριση πράσινων αποβλήτων και στη διακοινοτική συνεργασία, θα μεταφέρει την τεχνογνωσία της στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, συνεισφέροντας στον σχεδιασμό, την τεχνική καθοδήγηση και την προσαρμογή του μοντέλου στις ιδιαιτερότητες της περιοχής.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, η περιοχή της Λεύκας με μακρά γεωργική ιστορία αλλά και οξύτατες περιβαλλοντικές προκλήσεις, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα συσσώρευσης πράσινων αποβλήτων, καύσης κλαδεμάτων και υποβάθμισης του εδάφους.

"Το All4Compost έρχεται να δώσει μια πρακτική, χαμηλού κόστους και κοινωνικά δίκαιη λύση, αξιοποιώντας το Symbiotic and Circular Green Waste Management Scheme, ένα μοντέλο που έχει ήδη υιοθετηθεί ως καινοτόμo άπο ευρωπαϊά έργα που υλοποιούνται στην Κύπρο", αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ